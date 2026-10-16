STIŽE PUN MESEC U BIKU 26. OKTOBRA: Potisnute emocije i neizgovorena pitanja izlaze na površinu

Pun Mesec 26. oktobra donosi astrološki napet trenutak u kojem će u središtu pažnje biti finansije, ljubavni odnosi, porodična sigurnost i potreba za kontrolom.

Astrolog Marina Skadi upozorava da ovaj lunarni događaj neće biti samo prilika za emotivno rasterećenje već i trenutak suočavanja sa onim što više ne možemo da ignorišemo.

Pun Mesec nastupa 26. oktobra 2026. na trećem stepenu Bika.

Dok se Mesec nalazi u ovom zemljanom znaku, Sunce je u Škorpiji, pa se naglašava osa koja se u astrologiji povezuje sa novcem, imovinom, ličnim vrednostima, sigurnošću i strahom od gubitka.

Dodatnu napetost donosi kvadrat Sunca i Plutona, planete koja se simbolički vezuje za moć, transformaciju i skrivene motive.

Prema tumačenju astrologinje i autorke Jutjub kanala Marine Skadi, ovo neće biti naročito miran i jednostavan pun Mesec. Naprotiv, mogao bi da pokrene duboka pitanja: šta nam zaista znači sigurnost, za šta se grčevito držimo i da li nas upravo strah od promena sprečava da krenemo napred?

Pun Mesec u Biku: Vreme je da se suočimo sa onim što nam je važno



Pun Mesec nastaje kada se Sunce i Mesec nađu nasuprot jedno drugom. U astrološkoj simbolici Sunce predstavlja volju i svesne ciljeve, dok se Mesec povezuje sa emocijama i unutrašnjim potrebama. NJihova opozicija zato se tumači kao trenutak u kojem ono što želimo i ono što osećamo dolazi u prvi plan.

Ovaj period tradicionalno se povezuje sa kulminacijom procesa koji su započeti ranije. Potisnute emocije mogu postati izraženije, neizgovorena pitanja mogu izaći na površinu, a pojedine situacije mogu doći do tačke u kojoj je potrebno doneti odluku.

Lunarni ciklus započeo je mladim Mesecom u Vagi 10. oktobra, kada su u fokusu bili odnosi, kompromisi i osećaj pravednosti. Pun Mesec u Biku sada simbolično premešta pažnju na druga pitanja: šta smo izgradili, koliko nam je to vredno i da li ono što imamo zaista odgovara našim potrebama?

U astrološkim tumačenjima, ovaj period povezuje se i sa procesima koji su započeti pre približno šest meseci, tokom mladog Meseca u Biku. Zbog toga bi neki ljudi mogli da sagledaju rezultate ranijih odluka, naročito kada je reč o novcu, poslu, imovini i ličnim prioritetima.

(Glossy)

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