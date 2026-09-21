"TI SI RATNIK, PONOSNA SAM NA TEBE": Evo kako je Sindi Kraford bodrila sina kada je otišao na rehabilitaciju

Presli Gerber, sin Sindi Kroford, preminuo je u 27. godini u ustanovi za rehabilitaciju, u kojoj se lečio od bolesti zavisnosti.

Sin čuvene manekenke Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera, Presli Gerber, tragično je preminuo u 27. godini u jednoj ustanovi za rehabilitaciju. Zvanični organ Okruga Los Anđeles potvrdio je odlazak mladog manekena, dok tačne okolnosti i uzrok smrti i dalje nisu predočeni javnosti.

Svega nekoliko meseci uoči ovog tragičnog ishoda, porodica mu je javno pružila potpunu podršku nakon što se u martu podvrgao specifičnom tretmanu ibogainom radi lečenja bolesti zavisnosti. Ova psihotropna supstanca, koja se dobija iz afričke biljke i služi za ublažavanje apstinencijalnih kriza i regeneraciju moždanih funkcija, zabranjena je u Americi još od 1967. godine, zbog čega je lečenje sprovedeno u Meksiku. Nakon što je na društvenim mrežama podelio detalje o ovom iskustvu, majka Sindi uputila mu je emotivnu poruku:

- Ti si ratnik! Prošao si kroz vatru da bi pronašao sebe! Tako sam ponosna, poručila mu je majka.

NJegova sestra Kaja istakla je koliki ponos oseća zbog njegovog koraka, dok je otac Rendi naglasio sinovljevu hrabrost tokom najtežih životnih borbi.

Terapije bez rezultata i odlazak na lečenje

U svojoj potresnoj poruci objavljenoj pred sam početak terapije, Presli je iskreno opisao sopstvene strahove i unutrašnje lomove. Priznao je da je bio prestravljen, ali da je verovao u proces koji je bio veći od njega. Otvoreno je govorio i o tome da je tokom godina promenio čak 15 različitih psihijatara i popio na desetine terapija bez pravog usmerenja, zbog čega mu je bila neophodna rigorozna medicinska kontrola.

Kaja Gerber o odrastanju uz brata

NJegova sestra Kaja nedavno je u razgovoru za magazin Vogue govorila o Preslijevoj otvorenoj borbi, priznajući da je godinama nastojala da bude "jednostavno dete" kako roditeljima ne bi stvarala dodatni teret pored brata kom je trebala pomoć. Dodala je da je Preslija smatrala svojim velikim učiteljem jer je imao hrabrosti da bude u potpunosti iskren pred javnošću.

Sredinom godine, Presli je objavio dirljiv snimak sa ocem sa zajedničkog jedrenja na vodi, izrazivši mu zahvalnost što nikada nije digao ruke od njega. Otac mu je tada odgovorio da mu predstavlja čast što ga prati kroz život i da se uz pravu podršku uvek može stati na noge. Nažalost, nedugo nakon toga usledio je tragičan kraj.

(Kurir)

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