TRENIRA 6 DANA NEDELJNO, A SVAKO JUTRO PRETRČI 12 KILOMETARA: Mik Džeger otkrio kako uspeva da održi top formu u 83. godini

Čak i u 9. deceniji života Mik Džeger ne odustaje i ne posustaje, jer sve što radi, on radi da bi bio fit i zdrav.

Iako ima više od 83 godine, zvezda grupe „Roling stouns”, Mik Džeger, održava impresivnu fizičku formu pomoću režima koji kombinuje vežbanje i uravnoteženu ishranu.

Džeger trenira pet do šest dana nedeljno, smenjujući vežbe u teretani, ples i sprint. Takođe pliva, vozi bicikl i trenira kik-boks, uz vežbe za pokretljivost i fleksibilnost inspirisane baletom, jogom i pilatesom. Ranije je izjavio da ujutru pretrči oko 12 kilometara, mada ne nužno svakog dana.

Kada je reč o ishrani, Džeger se pridržava režima sličnog mediteranskoj ishrani, fokusirajući se na povrće, voće, mahunarke, testeninu od celog zrna, ribu i belo meso, dok izbegava visokoprerađenu hranu i crveno meso. Takođe vodi računa o tome da, s godinama, unosi dovoljno proteina.

Francuski stručnjak za preventivnu medicinu i dugovečnost, dr Deni Koster, ističe da tajna nije u tome da se Džegerov režim doslovno kopira, već u tome da se ostane aktivan i trenira kardiovaskularni sistem, mišići i fleksibilnost, uz postepeno izlaganje tela izazovima koji su prilagođeni uzrastu i sposobnostima svakog pojedinca. On naglašava da trčanje od 12 kilometara svakog dana nije neophodno za održavanje fizičke forme.

Ovaj stručnjak takođe ukazuje na to da Džeger ima pristup pogodnostima koje nisu dostupne svima – uključujući medicinsku negu, ličnog trenera i vreme posvećeno vežbanju. Genetski faktori takođe igraju ulogu u dugovečnosti.

"Moram mnogo da jedem. LJudi mi govore: ’Ti ništa ne jedeš’, a ja zapravo jedem ogromne količine. Kažem im: ’Upravo sam pojeo duplo više nego vi’”, izjavio je u jednom ranijem intervjuu.

Džegerova disciplina, međutim, nije zasnovana na strogim zabranama. On mora da uskladi unos hrane sa svojim energetskim potrebama; u suprotnom, bio bi izloženiji riziku od povreda i iscrpljenosti. Iako njegova ćerka, Džordžija Mej Džeger, dovodi u pitanje navode o njegovom rasporedu treninga, otkrila je da Mik sebi svakog dana dozvoljava po neku poslasticu.

„Čini mi se da trenira svih sedam dana u nedelji – nikada ga nisam videla da propusti dan”, prokomentarisala je ona, odgovarajući na pretpostavke da njen otac ima dan za odmor. „Uz svaki obrok on uvek pojede i desert.”

Sve je to deo velike promene u Džegerovom odnosu prema zdravlju i dobrobiti, u poređenju sa njegovim burnim periodom u mladosti, obeleženim konzumiranjem narkotika. Sada je u fokusu dugovečnost.

„Treniram radi izdržljivosti”, objasnio je on. Autorka Isadora Puigene u svojoj knjizi "Pakt sa đavolom: Zdrave navike najdinamičnijeg člana grupe Roling stouns na svetu” istražuje Džegerovu izuzetnu izdržljivost. Ona se posebno zainteresovala za njegove navike u vezi sa zdravljem i dobrobiti kada je on napunio 80 godina, objašnjavajući zašto je mediteranska ishrana tako delotvorna.

„Raznovrsna ishrana nam obezbeđuje neophodne hranljive materije potrebne da ostanemo zdravi, osećamo se dobro i održimo nivo energije. Mediteranska ishrana uključuje obilje voća i povrća, proteine poput mesa i ribe, zdrave masti – kao što su maslinovo ulje i orašasti plodovi – zatim mahunarke, kao i ugljene hidrate koji nam daju potrebnu energiju. Naravno, važno je i pravilno hidrirati organizam, unošenjem najmanje dve litre vode dnevno”, izjavila je ona za magazin „Hello”.

(Stil)

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