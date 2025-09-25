TRI MUŠKA IMENA KOJA IMAJU ZNAČENJE- POBEDNIK: Veoma su popularna u Srbiji

Značenje imena je mnogima zanimljivo, a posebno kada birate ime za novog člana porodice

Nekada su se sinovima davala imena poput Vuka, jer se smatralo da će ga to zaštititi od bolesti, loših stvari i dati mu snagu, kao i imena koja znače "vatra" iz istog verovanja... Ali, ako želite da vaš sin nosi ime koje znači "pobednik", onda će vam se možda dopastio neka od sledeća 3 predloga:

Damjan

Poreklom je iz starogrčkog jezika i smatra se da potiče od grčkog imena Damianos, što potiče od imenice "damao", što u bukvalnom prevodu znači - "pobednik" i "ukrotitelj". Ime Damjan ima i nežnije i duhovnije značenje, pa se smatra da je to "onaj koji je plemenit i velikodušan"; "onaj koji rado dariva i poklanja onima koji nemaju" ili kao" onaj koji je najveći dar svojim roditeljima".

Viktor

Ime Viktor dolazi od latinske reči koja znači „pobednik ili osvajač“. To je muško lično ime koje se koristi od drevnih rimskih vremena. U hrišćanskom tumačenju ime Viktor označava pobedu Isusa Hrista nad grehom i smrti.

Nikola

Ovo je jedno od najomiljneijih imena u Srbiji, ali i širom sveta. Roditelji često daju ovo ime detetu po svetitelju čiju slave slave, po Svetom Nikoli. Značenej ovog imena je snažno i moćno, a predstavlja "pobeda naroda", "narod pobeđuje" ili "pobednik naroda". Nastalo od dve grčke reči – "nike" što znači “pobeda” i "laos" što podrazumeva "narod". Skraćeno značenje je da je Nikola sinonim za neprikosnovenog pobednika.