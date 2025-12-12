STARA SRPSKA IMENA ZA DEČAKE: Nosili su ih vladari i velikani, a poslednjih godina su sve popularnija

Nekada zaboravljena imena koje su nosili naši dedovi, danas se mogu čuti u vrtićima, parkovima kada se dozivaju njihovi unuci.

Ovo je možda i najlepši način da se oda počast precima, održi tradicija, deca uče vrednostima za koje su se još naši preci borili.

Ovo su neka od najpopularnijih imena za dečake i njihova značenja.

Arsenije

Potiče od grčke reči "arsenios", što u prevodu znači jak, hrabar i muževan. Popularno je u Srbiji i u Rusiji, a druge verzije ovog imena su Arsen, Arsa, Arso.

Bogdan

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su "dugo i željno očekivana". U tom slučaju značenje je "bogom dana". Takođe se smatra da će dečaci, koje krasi ovo ime, imati mnogo lepih osobina kao što su ambicija, upornost, staloženost, kontrola nad emocijama, smirenost i samopouzdanje.

Gavrilo

Preneseno značenje imena Gavrilo je obično istovetno kao i originalni ili "bukvalni" transkript reči "gabriel", te se daje onoj muškoj deci koja treba da budu – "jaka ili snažna"; "moćni ili veliki ljudi"; "oni koji su snažni i kojima je Bog dao snagu"; "oni koje je Bog poslao da prenose poruke ljudima"; "oni koji su dati od Boga"; "oni kojima je Bog dao moć i snagu"

Dositej

Značenje je "onaj koji obožava Boga". Dositej je muško ime nastalo od grčke reči Dositheos, odnosno "dos" što znači "davati", "dar" i reči "theos" koja znači "Bog". U prenesenom značenju ime Dositej može da se prevede kao "od Boga dat". Poznati Srbin – Dositej Obradović, prosvetitelj i reformator i prvi srpski ministar prosvete.

Joakim

Biblijsko ime. Poreklo ima iz starohebrejskog "ueho-uaqim" u značenju "Bog je postavio, Bog je utvrdio, Bog podiže". Biblijsko je ime oca Presvete Bogorodice. Poznati Srbin koji ga je nosio je Joakim Vujić, srpski književnik i autor preko četrdeset različitih dela.

Đurađ

Varijanta grčkog imena Georgios (Geōrgios) koje je izvedeno od "geōrgós" ili "jeorgós" što znači "zemljoradnik". Simbolično, ime predstavlja muškarca koji je vredan, dosledan, strpljiv. Ovo ime najpre potiće od Svetog Georgija, sveca koji je na ikonama prokazan kako ubija aždaju.

U srednjovekovnoj Srbiji ime Đurađbilo je izuzetno zastupljeno, a nosili su ga plemići poput Đurđa Bogutovića i despota Đurđa Brankovića. Takođe, to je ime i gospodara Zete - Prvi i Drugi Balšić i Đurađ Crnojević.

