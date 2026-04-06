UDAJE SE DUA LIPA: On je osvojio srce poznate pevačice (FOTO)

Pevačica Dua Lipa se sprema za bajkovito venčanje sa glumcem Kalumom Tarnerom ovog leta.

Foto: Profimedia
Izvori bliski paru rekli su za „The Sun“ da su odredili datum, ali žele da njihov veliki dan bude samo za njihove najbliže prijatelje. 

- Planovi za venčanje Due i Kaluma su u punom jeku, ali sve se drži u tajnosti - rekli su izvori za „The Sun“.

U poslednje vreme intimne, zatvorene ceremonije venčanja su sve češći izbor među poznatim parovima, a za tako nešto se odlučila i poznata pevačica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dua je javno objavila svoju vezu sa glumcem Kalumom Tarnerom početkom 2024. godine, samo nekoliko nedelja nakon raskida sa francuskim rediteljem Romenom Gavrasom. Samo nekoliko meseci kasnije, u decembru par se verio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Da, vereni smo. Veoma je uzbudljivo. Ova odluka da se ne rastajemo i da delimo zajednički život, i jednostavno, ne znam, da budemo najbolji prijatelji zauvek - to je veoma poseban osećaj - potvrdila je Dua Lipa navode o veridbi prošlog leta za britanski Vog. 

Kalum je prošle godine ispričao kako su se upoznali na rođendanskoj zabavi zajedničkog prijatelja, a sve je krenulo od kako su otkrili da čitaju istu knjigu. 
 

