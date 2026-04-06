UDAJE SE DUA LIPA: On je osvojio srce poznate pevačice (FOTO)

Pevačica Dua Lipa se sprema za bajkovito venčanje sa glumcem Kalumom Tarnerom ovog leta.

Izvori bliski paru rekli su za „The Sun“ da su odredili datum, ali žele da njihov veliki dan bude samo za njihove najbliže prijatelje.

- Planovi za venčanje Due i Kaluma su u punom jeku, ali sve se drži u tajnosti - rekli su izvori za „The Sun“.

U poslednje vreme intimne, zatvorene ceremonije venčanja su sve češći izbor među poznatim parovima, a za tako nešto se odlučila i poznata pevačica.

Dua je javno objavila svoju vezu sa glumcem Kalumom Tarnerom početkom 2024. godine, samo nekoliko nedelja nakon raskida sa francuskim rediteljem Romenom Gavrasom. Samo nekoliko meseci kasnije, u decembru par se verio.

- Da, vereni smo. Veoma je uzbudljivo. Ova odluka da se ne rastajemo i da delimo zajednički život, i jednostavno, ne znam, da budemo najbolji prijatelji zauvek - to je veoma poseban osećaj - potvrdila je Dua Lipa navode o veridbi prošlog leta za britanski Vog.

Kalum je prošle godine ispričao kako su se upoznali na rođendanskoj zabavi zajedničkog prijatelja, a sve je krenulo od kako su otkrili da čitaju istu knjigu.

