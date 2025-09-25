Uloga u Hariju Poteru joj je donela planetarnu popularnost, a onda je nestala: "Toliko sam naporno radila, da je moj život dotakao dno"

Ema Votson objašnjava dugu pauzu od glume

Zvezda Harija Potera, Ema Votson, koja je svetsku popularnost stekla ulogom Hermione, nije glumila u filmu od 2018. godine i kaže da je sada „možda najsrećnija i najzdravija ikada“.

Ema je u novom intervjuu za Hollywood Authentic progovorila o svojoj odluci da pauzira glumačku karijeru u korist obrazovanja. Kako kaže, iako je uživala u samom poslu, sporedne dužnosti promocije bile manje po njenom ukusu.

- Veća komponenta od samog posla je promocija i prodaja tog dela. Ravnoteža toga može biti prilično poremećena. Mislim da ću biti iskrena i direktna i reći da mi ne nedostaje prodaja stvari. Smatram da je to prilično uništavajuće za dušu. Ali mi jako nedostaje korišćenje mojih veština i jako mi nedostaje umetnost.

Votson je u javnosti od 2000. godine, kada je prvi put dobila ulogu u franšizi adaptiranoj po knjigama DŽ. K. Rouling. Ostale ključne uloge bile su „Baletske cipele“ (2007), „Moja nedelja sa Merilin“ (2011), „Prednosti života na zidu“ (2012) i Sofijin Kopolin film „Prsten sa blistavim prstenom“ (2013).

Zatim je glumila ćerku Rasela Kroua u filmu „Noa“ (2014) Darena Aronofskog i kao Bel u igranoj adaptaciji filma „Lepotica i zver“ (2017), pre nego što je preuzela ulogu Meg Marč u filmu „Male žene“. Iako su ta tri filma bila značajni hitovi, neki od drugih Votsonovih filmova bili su manje uspešni, a film „Kolonija“ iz 2016. godine zaradio je samo 47 funti na blagajnama u Velikoj Britaniji.

Votson je diplomirala englesku književnost na Univerzitetu Braun u SAD 2014. godine i trenutno studira master studije kreativnog pisanja na Oksfordu. Ona je i dalje aktivna zagovornica ekološke pravde i ublažavanja klimatskih promena i zalagala se za solidarnost sa narodom Palestine.

- Najvažnija stvar, zaista – ili temelj vašeg života – je vaš dom, prijatelji i porodica. Mislim da sam toliko naporno radila toliko dugo da je moj život dotakao dno. Dno se odvojilo od dela, što sam zapravo bila ja i moj život. Zato sam morala da odem i obavim neke građevinske radove. Neke dobre temelje za sve ostalo iz kojih bi moglo da raste. Jer ako to nemate, nastaje neka vrsta manije; neka vrsta panike gde prelazite sa jednog projekta na drugi, pomalo prestravljeni prazninom između njih. Shvatite da nemate ritam u svom životu - rekla je ona za Hollywood Authentic.



