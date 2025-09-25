Oglas
Uloga u Hariju Poteru joj je donela planetarnu popularnost, a onda je nestala: "Toliko sam naporno radila, da je moj život dotakao dno"

Ema Votson objašnjava dugu pauzu od glume

1758791433_3b5ffbf8091025e320bfdb17e2e8c35f5311dc19.jpg
Foto: Profimedia
Zvezda Harija Potera, Ema Votson, koja je svetsku popularnost stekla ulogom Hermione, nije glumila u filmu od 2018. godine i kaže da je sada „možda najsrećnija i najzdravija ikada“. 

Ema je u novom intervjuu za Hollywood Authentic progovorila o svojoj odluci da pauzira glumačku karijeru u korist obrazovanja. Kako kaže, iako je uživala u samom poslu, sporedne dužnosti promocije bile manje po njenom ukusu.

- Veća komponenta od samog posla je promocija i prodaja tog dela. Ravnoteža toga može biti prilično poremećena. Mislim da ću biti iskrena i direktna i reći da mi ne nedostaje prodaja stvari. Smatram da je to prilično uništavajuće za dušu. Ali mi jako nedostaje korišćenje mojih veština i jako mi nedostaje umetnost.

Votson je u javnosti od 2000. godine, kada je prvi put dobila ulogu u franšizi adaptiranoj po knjigama DŽ. K. Rouling. Ostale ključne uloge bile su „Baletske cipele“ (2007), „Moja nedelja sa Merilin“ (2011), „Prednosti života na zidu“ (2012) i Sofijin Kopolin film „Prsten sa blistavim prstenom“ (2013).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatim je glumila ćerku Rasela Kroua u filmu „Noa“ (2014) Darena Aronofskog i kao Bel u igranoj adaptaciji filma „Lepotica i zver“ (2017), pre nego što je preuzela ulogu Meg Marč u filmu „Male žene“. Iako su ta tri filma bila značajni hitovi, neki od drugih Votsonovih filmova bili su manje uspešni, a film „Kolonija“ iz 2016. godine zaradio je samo 47 funti na blagajnama u Velikoj Britaniji.

Votson je diplomirala englesku književnost na Univerzitetu Braun u SAD 2014. godine i trenutno studira master studije kreativnog pisanja na Oksfordu. Ona je i dalje aktivna zagovornica ekološke pravde i ublažavanja klimatskih promena i zalagala se za solidarnost sa narodom Palestine. 

- Najvažnija stvar, zaista – ili temelj vašeg života – je vaš dom, prijatelji i porodica. Mislim da sam toliko naporno radila toliko dugo da je moj život dotakao dno. Dno se odvojilo od dela, što sam zapravo bila ja i moj život. Zato sam morala da odem i obavim neke građevinske radove. Neke dobre temelje za sve ostalo iz kojih bi moglo da raste. Jer ako to nemate, nastaje neka vrsta manije; neka vrsta panike gde prelazite sa jednog projekta na drugi, pomalo prestravljeni prazninom između njih. Shvatite da nemate ritam u svom životu - rekla je ona za Hollywood Authentic. 


 

