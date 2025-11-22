Oglas
UMETNOST MODERNOG KRALJEVSKOG STILA: Kraljica Leticija - ikona sofisticirane elegancije (FOTO)

Kraljica Leticija je pokazala da je za dobar stil dovoljan samo jedan ton

1763806833_profimedia-1053743301.jpg
Foto: Profimedia
Za šapnsku kraljevsku porodicu u petak je bio porodični događaj, jer su prisustvovali dodeli Zlatnog runa (Tosion de Oro) u Kraljevskoj palati u Madridu. Tri kraljevske generacije okupile su se na ovom posebnom događaju. Kraljici Sofiji pridružili su se kralj Filip VI i kraljica Leticija, kao i njene unuke, prestolonaslednica Leonor i princeza Sofija.

Kraljica Leticija je ponovo potvrdila status jedne od najstilizovanijih modernih kraljica, posebno kada je reč o oblačenju za diplomatske prilike. NJena modna filozofija zasnovana na čistim linijama i suptilnoj sofisticiranosti došla je do punog izražaja u roze kompletu od tvida. 

Strukiran duži sako sa naglaskom na romantičnim pufnastim rukavima inspirisanim 80-im i midi "olovka suknja" maksilano su naglasili njenu ženstvnost, a u isto vreme ostala je u domenu visoke poslovnosti. 

Foto: profimedia

Monohromatski pristup je dodatno naglasila malom tašnom jasnih ivica salonkama salonkama otvorene pete u istom tonu. 

NJen izgled ne "vrišti" luksuz, već ostavlja prostora da iskaže onoga ko to sve nosi.

Šta je ceremonija Tosion de Oro?

Orden Zlatnog runa jedan je od najstarijih, najprestižnijih i najviših viteških ordena u Evropi i najviše je odlikovanje koje dodeljuje kralj Španije. Ceremonija je formalni čin gde suveren dodeljuje oznake Ordena, prelepu zlatnu ogrlicu sa vatrenim ocilima i zlatnim ovnujskim runom, novom članu. Na ceremoniji 21. novembra kraljica Sofija je dobila Orden za „njenu posvećenost i odanost Španiji i Kruni“.
 

