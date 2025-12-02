Oglas
· · Komentari: 0

ZBOG ČEGA CEO SVET SADA ZOVE MEGAN MARKL - SALMONELA SASEKS: Dobila nadimak zbog jedne stvari koju radi dok kuva i svi joj se ponovo smeju! (VIDEO)

LJudi na mreži X zgroženi su jer je Megan Markl spremala ćurku sa nakitom na rukama.

1764664783_profimedia-1053495704.jpg
Foto: Profimedia
Megan Markl verovatno nije očekivala da će uz ćurku za Dan zahvalnosti "zaraditi" i novi, nimalo laskavi nadimak.

Nakon što je na Instagramu objavila video u kojem priprema prazničnu večeru, 44-godišnja vojvotkinja od Saseksa našla se na meti žestokih kritika zbog navodnog "higijenskog propusta", pa je na mrežama prozvana "Salmonela Saseks", piše New York Post.

Sporni video

U kratkom klipu objavljenom na Instagramu, Markl začinjava sirovu ćurku, utrljava razne začine i dodaje koricu limuna. "Neka igra počne. Kapirate? #maminšala", napisala je uz snimak, uz pesmu "Turkey Chase" Boba Dilana. Ipak, pažnju pratilaca nije privukao recept, već činjenica da je tokom pripreme nosila nakit na rukama.

Lavina kritika na društvenim mrežama

Korisnici mreže X brzo su je prozvali zbog mogućeg širenja bakterija. "Megan, šta se, zaboga, dešava ovde sa 'Salmonelom Saseks'?!“, napisala je jedna osoba. "Ne poznajem nikoga ko nosi prstenje i narukvice dok rukuje hranom. Pogotovo ćurkom. To je siguran recept za širenje bakterija", dodao je drugi komentar.

Kritike su nastavile da pljušte: "O Bože, ovo je stvarno odvratno. Nisam ni primetio dok neko nije skrenuo pažnju." Mnogi su isticali da se radi o osnovnom znanju iz bezbednosti hrane. "Tako je gadno, to je elementarno znanje o rukovanju hranom. Dokaz da nema pojma šta radi", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Mučno mi je kad vidim ljude kako kuvaju s nakitom. Fuj."

Česta su bila i upozorenja na unakrsnu kontaminaciju. "Širi bakterije svuda gde je dotakla. Perad mora pažljivo da se priprema i ruke moraju stalno da se peru kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija. Bože dragi", naveo je još jedan komentator.

(Mondo)

