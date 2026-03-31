ZBOG RUKOVANJA OSTALA BEZ ULOGE: "Rekli su da sam umišljena i puna sebe"

Dakota Džonson kaže da ju je rukovanje sa svima na audiciji koštalo posla.

Foto: Profimedia
Glumica detaljno opisuje kako je zbog svoje preterane ljubaznosti nazvana „drskom“ i „pompeznom“

Glumica iz filmova „Pedeset nijansi sive“ i „Splitsvil“ setila se iskustva sa audicije tokom intervjua za Hits Radio. Nije želela da imenuje projekat koji je bio u pitanju, ali objašnjava da joj je rečeno da je izgubila posao jer je odvojila trenutak da se predstavi svima u prostoriji.

- Bila sam na jednoj audiciji, u drugom krugu, i kada sam ušla u prostoriju, rukovala sam se sa svima i predstavila se. Zatim sam odigrala scenu i otišla. Povratna informacija koju sam dobila bila je da sam pompezna jer sam se svima predstavila i rukovala sa svima. Da se ulizujem i da sam puna sebe, a ja sam samo pomislila: "Molim?". Posao nisam dobila jer su rekli da sam umišljena, a ja sam samo bila ljubazna… Bilo je to prilično ludo - rekla je ona prenosi Hollywood reporter. 

Dakota je trenutno na britanskoj promociji filma „Splitsvil“, koji je premijerno prikazan u Kanu prošle godine uz odlične kritike.


 

