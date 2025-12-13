"ŽELIM DA POČIVAM PORED KONJA": Marta Stjuard isplanirala svoju sahranu

Marta Stjuart živi na farmi od 350 hektara sa konjima i stokom, gde želi da bude sahranjena po ekološkim standardima, bez kovčega i kremacije.

Poznata američka preduzetnica i televizijska zvezda Marta Stjuart već ima isplanirane detalje svog konačnog odlaska. Pojavljujući se u podkastu Šona Kilingera „50+ & Unfiltered“, Stjuart je otkrila da planira da bude kompostirana nakon smrti.

Govoreći iz svog doma u Katoni, NJujork, gde živi na farmi od 350 hektara sa konjima i stokom, opisala je kako zamišlja svoju „zelenu“ sahranu.

„Oh, biću kompostirana. Kada jedan od mojih konja umre, iskopavamo ogromnu rupu na jednom od polja. Imamo groblje za kućne ljubimce. Konj je umotan u čistu belu lanenu čaršavu i pažljivo spušten u prelep, veliki grob“, počela je da objašnjava.

Bez oklevanja, dodala je:

„Želim da idem tamo.“

„Moje imanje, moja pravila“

Voditelj ju je zatim pitao da li je takav način sahranjivanja uopšte zakonski dozvoljen. Međutim, Marta je bila prilično ravnodušna prema pravnim detaljima:

„Neće nikoga povrediti, to je moja zemlja“, rekla je.

Za nju je klasična sahrana potpuno neprihvatljiva:

„Ali ta stvar sa kovčezima i sve to — nikako.“

„Teramacija“ — ekološka alternativa sahrani

Proces o kome govori naziva se teramacija.

Kompanija Return Home, koja nudi ovu vrstu ekološkog posthumnog tretmana, objašnjava to na sledeći način:

„To je proces pretvaranja ljudskih ostataka u hranljivo zemljište putem kontrolisanog prirodnog raspadanja, nudeći ekološki prihvatljivu alternativu tradicionalnom sahranjivanju i kremaciji.“

„Sa 84 godine, trudim se da izgledam dobro“

Tokom razgovora, Stjuart se dotakla i teme fizičkog izgleda. Tvrdi da nikada nije imala plastičnu operaciju — ali je ne isključuje u budućnosti:

„Ne. Trudim se da nikada ne idem pod nož. Ne privlači me to. Imam teoriju da ako dobro brinete o sebi i sledite disciplinu koja nije opasna po život, možete izgledati dobro, osećati se dobro i biti dobri celog života.“

Podsetila nas je da ima 84 godine, ali, kako kaže, i dalje se trudi da ostane u što boljoj formi.

Kada je reč o eventualnom poziranju bez odeće, Marta je dala kratku i jasnu poruku:

„Ne. Ne izgledam dovoljno dobro.“

(Kurir)

