"ŽELJA NAM JE DA DOBIJEMO DETE": Rada Manojlović o dugogodišnjem partneru koga krije od javnosti

Rada Manojlović poslednjih godina nije javno otkrivala partnera

Rada Manojlović progovorila je o kupovini stana, odnosu sa Milanom Stankovićem, ali i ljubavnom životu. Pevačica je šokirala kada je otkrila da godinama ima dečka kog krije od očiju javnosti i sa kojim želi potomstvo.

- Ceo život me vode pod podstanarima, tako da nekako, navikla sam da ne pričam o nekretninama. Bitno je da sam rešila sve probleme i emotivne i finansijske i sve...Mogu to da potvrdim, s tim ono što se piše koliki je stan i koliko je, nije tačno. Glupo mi je da pričam, ali hvala Bogu da sam se skućila - rekla je Rada.

Rada je sada priznala da godinama ima momka kojeg krije od očiju javnosti.

- To nisu meseci u pitanju, u pitanju su godine, to je jedan novi-stari dečko, jedan te isti. Ne bih za medije o tome, a ono što je najvažnije, jeste da sam ja presrećna. Ne sumnjam da, kada bih ga pokazala ovako javno, onda bi koleginice moje bacile ne jedno oko, nego oba oka. Da, on je taj kom bih izgovorila sudbonosno "DA", osećam da je on taj. Jeste, naše želje su da dobijemo dete, ali se ne pitamo mi - rekla je ona i dodala da nije u pitanju Milan Stanković.

(Blic)