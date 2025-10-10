OD NJE NEMA BOGATIJE, SEBI MOŽE DA PRIUŠTI AMA BAŠ - SVE: Evo kako izgleda i čime se bavi supruga tajnog finansijskog vladara sveta

Lori i Lari Fink su ljudi koji poseduju bilione i satraju se najmoćnijim parom iz senke. Kod njih po savet dolaze ljudi koji vladaju državama

Na ovom svetu postoji mnogo uticajnih ljudi: neki imaju milione dolara na svojim bankovnim računima, drugi milijarde, ali postoji jedan koji se nadvija nad svima njima. Njegovo ime je praktično nepoznato široj javnosti, ali ga nazivaju „tajnim finansijskim vladarom sveta“. To je Amerikanac Lorens (Lari) Fink. On direktno ne donosi političke odluke koje oblikuju čovečanstvo, ali oni koji to čine redovno mu se obraćaju za savet. Časopis Forbs procenjuje njegovu ličnu neto vrednost na 1,2 milijarde dolara, ali on takođe poseduje kompaniju sa imovinom vrednom 10 biliona dolara.

Lari Fink je finansijer. Njegova kompanija, BlekRok, najveći je svetski menadžer novca, koji upravlja budžetima džinovskih korporacija, od Epla do Fajzera. Fink kao da postoji u nekoj vrsti paralelnog univerzuma, ali njegove odluke utiču na živote gotovo svih, čak indirektno utičući na pitanja poput kamatnih stopa na hipoteke ili cene mleka u prodavnici. Ne samo pojedinci, već i šefovi država, obraćaju se kompaniji milijardera za usluge. Fink ne samo da rukuje ogromnim sumama novca, već poseduje i neprocenjivo ekonomsko znanje, zbog čega je pružio ključne savete o tome kako izvući velike zemlje iz krize iz 2008. i „oživeti ekonomiju“ nakon pandemije iz 2020. godine.

Lari Fink je rođen 1952. godine u Los Anđelesu. Njegova majka je predavala engleski jezik na lokalnom univerzitetu, a otac je bio vlasnik male prodavnice obuće. Fink je stekao diplomu osnovnih studija političkih nauka, a kasnije je stekao master diplomu iz upravljanja nekretninama. Na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA) je bio član prestižnog studentskog bratstva, gde je stekao prve vredne veze.

Karijeru je započeo u bankarstvu, igrajući ključnu ulogu u oblikovanju tržišta hartija od vrednosti podržanih hipotekama u SAD. Pod njegovim vođstvom, profit kompanije First Boston je skočio za milijardu dolara, što je Larija učinilo jednim od najvrednijih zaposlenih, a čak su se i njegove greške na kraju ispostavile kao profitabilne. Njegovo odeljenje je jednom izgubilo 100 miliona dolara zbog pogrešne prognoze stope, što je navelo kompaniju da razmotri stvaranje posebnog odbora za upravljanje rizicima, što je na kraju priznato kao obavezno. Krajem 1980-ih, Fink je suosnivač kompanije BlackRock, koja sada upravlja imovinom od 10 biliona dolara. Godine 2018, rangiran je na 18. mestu liste najmoćnijih ljudi na svetu.

Lari Fink je postigao uspeh ne samo u karijeri već i u privatnom životu. Sredinom 1970-ih, upoznao je ženu po imenu Lori na poslovnoj školi i ubrzo su se venčali. Danas se Lari i Lori smatraju oličenje moćnog para. Zajedno postižu uspeh, a ipak zadržavaju svoju individualnost. Pošto Lari Fink radi sa gigantskim korporacijama, on redovno mora da se pojavljuje u javnosti i stvara ime, dok njegova žena ne žudi za pažnjom.

Samo nekoliko njenih fotografija može se pronaći na internetu, jer izbegava štampu zbog sopstvene bezbednosti. Ona ima indirektan interes u kompaniji svog muža, dok se sama bavi dobrotvornim radom. Lari i Lori zajedno vode poslovnu školu u kojoj su se upoznali pre više od pola veka. Svake godine par bira najtalentovanije studente i pomaže im da pronađu posao na početku karijere.

Oni se ne plaše konkurencije; naprotiv, zalažu se za negovanje novih talentovanih ekonomista i finansijera i prenošenje njihovog znanja. Filozofija para je da ljudi treba da postignu uspeh znanjem i trudom, a ne rođenjem.

Lori je novac zainteresovan isključivo kao sredstvo za samousavršavanje. Ona gotovo ništa ne deli o svom privatnom životu, ali njene retke fotografije sugerišu da je ne zanimaju materijalne stvari poput cipela Kristijan Lubuten, torbi Birkin ili nakita Van Klif. Njena garderoba je elegantna, ali nenametljiva, klasična, pa čak je i njen omiljeni nakit napravljen od prirodnih bisera, a ne od dijamanata.

Lari i Lori su zajedno odgajili troje dece. Finansijer je uvek priznavao da mu je porodica najveća podrška i trudi se da zaradi sav novac na svetu, delom i zbog dobrobiti svoje žene i dece.

(Stil)

