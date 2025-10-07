Oglas
POZNATI PSIHIJATAR HORHE BUKAJ TVRDI: Tri stvari koje ne možete da promenite u životu – ali morate da ih shvatite

Argentinski pisac dr Horhe Bukaj, koji je takođe psihijatar i psihoterapeut sa velikim iskustvom, pisao je u jednoj od svojih knjiga o važnim istinama do kojih je došao u svom životu.

1759836299_profimedia-0780130169.jpg
Foto: Profimedia
Bukaj kaže da postoje tri stvari koje su istinite.

Prva istina je: „U ovom trenutku, sve je onakvo kakvo jeste.“

Stvari su onakvo kakve jesu. Nisu onakvo kakve želim da budu ili kakve su nekada bile ili kakve će biti. Sve je onakvo kakvo jeste.

Druga istina je: „Dobre stvari nisu besplatne.“

Dobre stvari nisu baš besplatne. Morate platiti cenu. Ne uvek ekonomski, ne u novcu, ali morate platiti. Dobre stvari nisu besplatne. I to morate shvatiti. Suprotno gledište je detinjasto. Ja ovo želim i zato što me volite, morate mi to dati besplatno. To nije život, to nije istina. Život je razmena. Ako nešto vredi nešto, morate platiti cenu. Loše stvari su ponekad besplatne. Ali dobre stvari ne dolaze besplatno.

Treća istina je: „Ne možeš da radiš šta god želiš.“

Ne možeš da radiš šta god želiš. Ali uvek možeš da izbegneš stvari koje ne želiš da radiš. Ne možeš da uradiš sve, ali uvek možeš da kažeš ne. To je naša privilegija jer smo ljudska bića, i to je naše pravo.

„Da, nije bilo lako doći do ovih istina, ali mislim da one i dalje važe. Možda se to jednog dana može promeniti i reći ću vam, ali tako je sada“, kaže Horhe Bukaj, a prenosi Metropolitan.si.

(Nova)

