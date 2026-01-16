UDVARALI JOJ SE PRINČEVI, SAV NOVAC DALA U DOBROTVORNE SVRHE: Preminula princeza Irena, balkanska lepotica neobične priče

Bila je prava retkost videti je s tijarom i u balskoj haljini, a kad je dobila pola miliona funti – sve je dala u humanitarne svrhe. Sestra nekadašnjeg grčkog kralja i bivše španske kraljice uvek je bila u senci svoje porodice, ali je svoj status koristila da živi onako i gde želi...

Irena, princeza od Grčke i Danske, sestra pokojnog kralja Konstantina i nekadašnje španske kraljice Sofije, preminula je u 84. godini, saopštila je danas grčka kraljevska porodica.

Prema pisanju evropskih medija, kraljica Sofija je poslednjih dana otkazala sve obaveze kako bi bila uz sestru u palati Zarzuela, nakon što se zdravstveno stanje princeze značajno pogoršalo.

Princeza Irena, ćerka kralja Pavla Grčkog i kraljice Frederike, dugo se borila s ozbiljnim zdravstvenim problemima, a poslednji put se pojavila u javnosti na venčanju grčkog princa Nikolaosa u februaru 2025. godine.

Ko je bila princeza Irena?

Princeza Irena je rođena 11. maja 1942. godine u Kejptaunu, gde su njeni roditelji živeli u egzilu. Krštena je tri nedelje kasnije u rezidenciji njenih roditelja kraj Aleksandrijske pravoslavne crkve, a kad je imala četiri godine porodica se vratila u Grčku, gde je njen otac nasledio svog brata kao kralj.

Školovala se u Nemačkoj, a rano je pokazala interesovanje za klavir, pa je učila od velikih imena, uključujući Ginu Bahauer, koja je bila njena profesorka.

Princeza je s Bahauerovom putovala i nastupala, pa je svirala na turneji u Americi 1967, a kasnije i u londonskom Rojal festival holu, u Sinsinatiju...

U mladosti joj se udvarao princ Mišel, grof od Evrea, ali je u međuvremenu upoznao jednu Francuskinju i oženio se njom bez blagoslova njegove porodice. Bilo je spekulacija da je princeza Irena obećana i princu Haraldu od Norveške, danas kralju Haraldu V, ali se on oženio svojom današnjom suprugom Sonjom 1969.

Irena nikad nije pronašla svoju pravu ljubav, makar koliko je poznato javnosti.

Nakon što je njen brat Konstantin svrgnut, Irena se preselila u Indiju s majkom kako bi istražile hindu filozofiju, koja ih je uvek interesovala i bila njihova velika strast.

Studirala je filozofiju na Univerzitetu u Madrasu, gde je učila od čuvenog filozofa Mahadevana. S njim je izgradila blizak odnos, pa je slavni mislilac diktirao svoje memoare upravo princezi kad ga je bolest vezala za krevet.

I nakon što je napustila Indiju, održavala je svoje kontakte s prijateljima u ovoj zemlji, pa je 80-ih organizovala da se hiljade krava prebaci iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država u Indiju kako bi izbegle klanje.

Bila je osnivačica i predsednica organizacije "Svet u harmoniji" od 1986. do 2023. godine, a Evropski sud za ljudska prava joj je 2002. dodelio pola miliona funti kao nadoknadu za gubitak imovine njene porodice u Grčkoj i Irena je sve, do poslednjeg penija, donirala u dobrotvorne svrhe.

Princeza je 2018. dobila državljanstvo Španije i odrekla se grčkog državljanstva.

Od majčine smrti, princeza Irena je živela u Španiji, gde je u Palati Zarzuela u Madridu imala svoj apartman, kao tetka aktuelnog kralja Felipea VI, od Španije odnosno sestra nekadašnje španske kraljice Sofije.

