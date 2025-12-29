BEZ PLAKANJA I PRANJA SUDOVA: 10 novogodišnjih običaja za privlačenje sreće

Bilo da je praznoverje ili ne, neke običaje treba ispoštovati za Novu godinu jer će sigurno pozitivno uticati na vas.

Za svaki praznik postoje običaji koji su manje ili više popularni, ali su itekako poznati svima. Tako pročitajte 10 običaja koji vam mogu odrediti sledeću godinu.

Sređene finansije, bez lomljenja i "deca sreće"

1. Onoga koga poljubite u ponoć će biti osoba koja će vam biti bliska u narednoj godini, a ujedno ljubljenja i čestitke će vam doneti mnogo sreće u godini koju dočekujete.

2. Nemojte u Novu godinu ulaziti sa neplaćenim računima, dugovima ili kreditima.

3. Ako se u vašoj porodici rode bebe 1. januara, samtra se da će one biti "deca sreće"

4. Ukoliko želite da vam u kući bude dosta hrane, da budete u izobilju, da želite da budete siti tokom cele godine, onda dočekajte Novu godinu sa punom frižiderom.

U Srbiji veruju da ukoliko ispoštujete ovaj običaj za Novu godinu sigurno u sledećoj godini nećete biti gladni.

U nekim domovima se čak sprema isključivo meso koje nije od životinje sa krilima kako hrana ne bi „odletela" iz kuće u sledećoj godini.

5. Napravite mnogo buke, jer ćete tako oterati zle duhove i vašu godinu napraviti takvom da bude jača, srećna i da ćete je provesti u veselju.

6. Nemojte iznositi ništa iz kuće prvog januara, čak ni smeće.

7. Prvog januara počnite nešto da radite, ukoliko budete vredni imaćete posla u novoj godini i sve će vam biti uspešna poslovno, ali dozirajte posao, jer ako preterate prizvaćete mnogo posla.

8. Nemojte prati veš ili sudove prvog januara, jer kažu da ovo simboliše da će vam neko otići iz kuće ukoliko to budete radili.

9. Za doček Nove godine obucite neke nove stvari jer će vam to doneti mnogo novih "ponavljanja" u narednoj godini.

Osim što je bitno da u novogodišnjoj noći obučete nešto novo, bitno je i da to nešto bude crveno.

Ukoliko crvena nije vaša boja, onda treba obući haljinu ili odelo neke druge boje, ali bar jedan detalj u ovoj boji je obavezan.

Zašto?

U okviru verovanja za Novu godinu postoji i jedno koje nalaže da se obuče crveno jer će doneti sreću, a ukoliko odaberete baš crveni veš onda vam sreće u ljubavi neće manjkati.

10. Nemojte ništa lomiti prvog januara, a nemojte ni plakati jer se smatra da će vas to pratiti tokom cele godine.

