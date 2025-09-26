Oglas
OTKLANJAMO PRAVOPISNU DILEMU: Da vam nazivi ulica više ne predstavljaju muku

Mnogi imaju dilemu kad treba da napiišu naziv ulice

1758882773_38c05eb24928f14ccc95f2cf5d60e72ada1681d6.jpg
Foto: Shutterstock
U nazivima ulica i trgova samo se prva reč naziva piše velikim slovom (npr. Ulica lipa). Ostale reči se mogu pisati velikim slovom jedino ako je reč o vlastitim imenima, na primer Bulevar Mihajla Pupina.

Problem predstavlja pitanje da li je sama reč ulica deo naziva ili ne. Ako jeste, onda se piše veliko u, a ostale reči malim, osim ako je reč o vlastitim imenima: Ulica proleterskih brigada, Ulica kralja Milana, Ulica Đure Jakšića itd.

Reč ulica je najčešće ispustiva pa se tada, u skladu sa opštim pravilom, prva reč vlastitog imena u novom obliku piše velikim početnim slovom: Stanujem u Kralja Milana, a on u Vladike Danila.

Ako reč ulica nije deo naziva, odnosno nema je u regularnom nazivu, a ipak se upotrebi, onda pišemo malo u: Stanujem u ulici Zeleni venac.

 

