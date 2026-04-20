Prodat prsluk za spasavanje sa Titanika za 770.000 evra: Pogledajte ko je kupac

Na aukciji je prsluk preživele s Titanika prodat za 770.000 evra, uz potpisane uspomene drugih preživelih iz katastrofe.

Prsluk za spasavanje koji je nosila preživela iz katastrofe potonuća Titanika prodat je za 670.000 funti (oko 770.000 evra) na aukciji. Putnica prve klase Lora Mejbel Frančateli nosila je prsluk u čamcu za spasavanje broj jedan. Na prsluku je osam potpisa preživelih, uključujući vatrogasce Čarlsa Hendriksona i Džordža Tejlora te mornara Džejmsa Horsvila.

Sat pronađen uz telo bogatog poslovnog čoveka koji se utopio u brodolomu prodat je za 180.000 funti na istoj aukciji. Jastuk za sedište iz jednog od čamaca za spasavanje, na kom se nalazi originalni logo s Titanikovog čamca za spasavanje koji prikazuje zastavicu kompanije tog broda White Star, prodat je za 390.000 funti.

Ko je kupac?

NJegov kupac bio je Muzej Titanika u Pidžin Fordžu u Tenesiju i Bransonu u Misuriju, a sedište će biti izloženo, rekao je voditelj aukcije. Oko 15 predmeta na subotnjoj aukciji u kući "Henry Aldridge and Son" u Viltširu u Engleskoj bilo je sa samog broda koji je doživeo brodolom, a otprilike polovina se odnosila na širu priču o brodu.

Direktor kuće Endru Aldridž rekao je da "misli da ove rekordne cene odražavaju stalno interesovanje ne samo za priču o Titaniku, već i za njegove putnike i posadu". Među izloženim predmetima bila je i novinska fotografija grupe putnika iz čamca za spasavanje broj jedan koji su preživeli nakon što je brod potonuo u aprilu 1912, pri čemu je poginulo 1.500 ljudi.

Frančateli je bila sekretarica modne dizajnerke ledi Lusi Daf Gordon, a na putovanju ju je pratio i dizajnerkin suprug ser Kozmo Daf Gordon. Frančateli i Daf Gordon bili su među 12 ljudi spuštenih u ledeni okean, severni Atlantik, na čamcu za spasavanje kapaciteta 40 osoba.

Kontroverza je nastala kad su putnici tog čamca odlučili da se ne vrate bliže samom mestu potonuća kako bi pokušali da spasu barem neke od ogromnog broja ljudi koji su plutali u ledenom moru.

