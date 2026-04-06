HILJADE GRAĐANA POGINULO U HITLEROVOJ OSVETI: Nemci na današnji dan bombardovali Beograd (VIDEO)

Svim žrtvama koje su stradale u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. na Novom groblju 1966. godine podignuto je Spomen-groblje.

Šestog aprila 1941. godine, na današnji dan, Beograd je bombardovan u operaciji koja je imala tajni naziv - "Strašni sud". Učestvovalo je oko 480 bombardera i lovaca. Tog paklenog 6. aprila, na Beograd je od 6.30 do 8 sati izručeno 197 tona bombi. Napadi su nastavljeni 7, 11, i 12. aprila.

Iako se često pominje da je tog dana bio Vaskrs, to nije tačno, pošto je taj pravoslavni praznik 1941. obeležavan 20. aprila.

Bez objave rata, Nemačka je napala Kraljevinu Jugoslaviju. Povod je bio Hitlerova osveta za 27. mart 1941, kada su zbog potpisivanja pakta sa Nemačkom oboreni vlada Cvetković-Maček i namesništvo čija je prva ličnost bio knez Pavle Karađorđević.

U ranu zoru, na Vaskrs, 6.aprila 1941. izvedena je akcija "Strašni sud". Na Beograd, bez objave rata, nacistička Nemačka sručila je tone bombi.



Pošto su predstavnici vlade Kraljevine Jugoslavije 25. marta u Beču potpisali protokol o pristupanju Trojnom paktu, predvođenim Nemačkom, 27. marta je usledio puč i masovne demonstracije podrške pučistima u Beogradu, ali i drugim srpskim gradovima i u još nekim u zemlji.

Procenjuje se da je tokom bombardovanja stradalo oko 4.000 građana, Beograda koji je tada imao oko 370.000 žitelja, a bilo je i oko 10.000 povređenih.

Među prvim objektima koji su uništeni nalazila se Narodna biblioteka sa 350.000 knjiga. Naime, bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. stavljeno je pod komandu pukovnika Aleksandera Lera i njegove 4. vazdušne flote.

Prestonicu su branili Šesti lovački puk i jedinice protivvazdušne odbrane koji su prema podacima istoričara, oborili između 42 i 48 neprijateljskih aviona. Vazduhoplovnom lovačkom brigadom je komandovao pukovnik Dragutin Rupčić, a 6. lovački puka iz Zemuna bio je pod komandom pukovnika Božidara Kostića.

Prema podacima istoričara, 6. aprila 1941. godine stradalo je oko 20.000 stanovnika Kraljevine Jugoslavije, a tokom naredne četiri godine u borbi s nemačkim okupatorima stradalo je oko 1,7 miliona ljudi.

Svim žrtvama koje su stradale u bombardovanju Beograda 6. aprila 1941. na Novom groblju 1966. godine podignuto je Spomen-groblje. Dvadeset devet mermernih ploča nalazi se na osam ozidanih betonskih humki. Na posebnim pločama ispisana su imena 646 identifikovanih žrtava i podaci o 909 neidentifikovanih muškaraca, 393 žene i 59 dece.

