Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

TURSKI NAČIN PRANJA PEŠKIRA: Biće mekani i nežni bez omekšivača - sve što vam je potrebno je namirnica koju već imate kod kuće

Pranje peškira nije tako jednostavno kako izgleda.

1755288630_40af2917f26fa570670db10f8cc0979a1fa2795b.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Potrebno je uložiti malo truda i pratiti nekoliko saveta. Stručnjaci preporučuju da se peškiri uvek peru na relativno visokoj temperaturi. Optimalna temperatura za pranje peškira iznosi oko 40–60 stepeni Celzijusa.

Peškiri često dolaze u kontakt s kožom i vlagom, što ih čini idealnim podlogama za razvoj bakterija i mikroba. Zbog toga je potrebna viša temperatura pranja. Drugi važan aspekt je njihova sposobnost upijanja. Glavna funkcija peškira je da upijaju vodu, ali zbog grešaka u pranju oni s vremenom postaju tvrđi i manje upijajući.

Jedan od glavnih uzroka toga su omekšivači, koji se lepe za vlakna i otežavaju tkaninu.

Turski način pranja peškira ih čini mekšim i upijajućim. Ova metoda se može koristiti i za nove peškire. Nakon kupovine, uvek ih potopite u vodu na nekoliko sati. Neki čak preporučuju da se natapaju i do 24 sata. To oslobađa vlakna i čini tkaninu mekšom i prijatnijom. U vodu možete dodati i nekoliko kašičica sode bikarbone – savršeno će osvežiti tkaninu.

Jestiva soda (soda bikarbona) je odličan saveznik u pranju peškira. Prilikom svakog pranja možete dodati nekoliko kašika sode direktno u bubanj veš mašine. Soda bikarbona uklanja neprijatne mirise i uništava bakterije. Ima antibakterijska svojstva i bezbedna je za kožu. Takođe poboljšava sposobnost upijanja tkanine i pomaže da peškiri duže zadrže svjež i nov izgled.

(Krstarica)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas