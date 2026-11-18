Bred Pit pojavio se na premijeri filma u Los Anđelesu, a pažnju javnosti privukla je njegova 29 godina mlađa partnerka Ines de Ramon.

Bred Pit i Ines de Ramon pojavili su se na premijeri filma The Further Mis-Adventures of Cliff Booth u Los Anđelesu, a pažnju javnosti privukli su svojim modnim kombinacijama, ali i zaljubljenim pogledima.

Kako se vidi, par je za ovu priliku odlučio da ponese dobro poznatu crno-belu modnu kombinaciju čime je dokazao da je svako pojavljivanje u javnosti dobro osmišljena modna priča.

I dok je Bred nosio ležerne crne komade - pantalone širokog kroja koje je upario sa majicom i oversajz kaputom, njegova draga Ines je nosila nešto svečaniju kombinaciju.

Kako se vidi, ponela je belu haljinu koja se malo providi, a krase je nežni volani u donjem delu, otvori u predelu struka, ali i duboki dekolte koji je celokupnom luku dao jednu seksi notu.

Kosu je pustila slobodno da pada, a od šminke je nosila braon tonove, čime je postigla taj soft glam luk.

Par je tokom večeri razmenjivao poglede, a znatiželjnoj javnosti bilo je i više nego jasno da se njih dvoje vole. Iako Bred Pit nema nameru da se ženi, to ne znači da ne može da uživa u slatkoj ljubavi sa prelepom Ines.

(Super žena)

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