NAJVOLJENIJI OPERSKI PEVAČ ZAVEO VERONIKU KADA JE BILA MALOLETNA: Zbog nje mu se raspala porodica, kaže da ju je osvojio - za 3 minuta!

Operski pevač magičnog glasa Andrea Bočeli iznova i iznova publici priređuje muzičku bajku, dok je ljubavnu priču sa svojom Veronikom počeo na jednoj zabavi 2002. godine. Imao je tada 44, a ona nepunih 18 godina.

"Svi su bili tamo i to je zaista bio divan trenutak. Bio je to najbrži početak neke veze jer smo se zbližili iste večeri", opisao je prvi susret sa Veronikom, kojoj je otpevao posebnu ariju.

Bilo to opravdano ili ne, razlika u godinama između partnera, često se komentariše. Imao je i Bočeli nešto da kaže o tome.

"Između mojih roditelja takođe je velika razlika. Uz to sam veoma religiozan, a razlika u godinama je nešto što često srećemo u biblijskim brakovima", glasi njegova izjava koja se neretko citira.

Veza pevača i Veronike koja je već tada radila kao njegov menadžer, privlačila je pažnju i zbog činjenice da se te 2002. godine kada je sreo novu ljubav, razveo od prve supruge Enrike Cenzati (53) kojom se oženio 1992. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je razlog tog razvoda bila upravo nova veza u životu slavnog pevača.

Veronika i Bočeli venčali su se 2014, a dve godine ranije dobili su ćerku Virdžiniju, čije su rođenje proslavili zajedničkom izvedbom numere "Qualche Stupido".

Venčanje poznatog para bilo je u crkvi "Madonne di Montenero" u Toskani, na drugi rođendan njihove naslednice.

Virdžinija je prvo zajedničko dete Veronike i Andree Bočelija koji iz prvog braka ima sinove Amosa (27) i Matea (25). Obojica su veoma talentovani za muziku. Stariji sin je pijanista i više puta je nastupao sa ocem u raznim TV emisijama, dok je mlađi snimio duet sa ocem, mega popularnu numeru "Fall on me".

Sudeći po porodičnim fotografijama, nastupima na crvenom tepihu i letovanjima poput onog u Portofinu 2020. može se zaključiti da su sinovi Andree Bočelija u sjajnim odnosima sa Veronikom Berti, iako bi neki pomislili da je situacija drugačija. Razmirica među njima nema.

Tu je i sjajan detalj o najmlađoj Virdžiniji, koja je takođe veoma talentovana za pevanje pokazuju njeni video nastupi sa ocem.

(Stil)

