SKANDALOZNA LJUBAVNA PRIČA KOJA JE POČELA NA SNIMANJU FILMA TITANIK: 25 godina kasnije vole se kao prvog dana!

Film "Avatar 3" polako stiže u bioskope, a na svečanoj premijeri je posebnu pažnju ukrao reditelj Džejms Kameron zajedno sa svojom suprugom.

Proslavljeni reditelj Džejms Kameron pojavio se na premijeri filma zajedno sa suprugom Suzi Amis, sa kojom je u braku od 2000. godine. NJihov zajednički dolazak na premijeru je mnoge podsetio i na tu staru ljubavnu priču sa veoma zamršenim početkom.

Kameron je upoznao Suzi još dok je bio u braku sa Lindom Hamilton. Glasine o aferi Suzi i Džejmsa su postale sve učestalije, naročito nakon snimanja filma "Titanik". 

Linda je ubrzo podnela zahtev za razvod braka i zauzvrat dobila 50 miliona dolara. Kameronu je to bio četvrti razvod, a onda i peti brak sa Suzi, sa kojom je posle dobio troje dece.

 

Svoj život su u potpunosti posvetili porodici, naročito Suzi, koja je prestala i da se bavi glumom. Sada žive na Novom Zelandu gde imaju farmu i kuću.

Zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu pokazali su svima da i nakon 25 godina ljubav ne bledi, bez obzira što su sve započeli aferom koja je tada bila u centru svih dešavanja.

Kameron je jednom prilikom govorio i o tome kakve žene ga privlače, a ta njegova izjava se danima prepričavala.

"Volim snažne, nezavisne žene, ali to ima jednu manu, snažnim i nezavisnim ženama niko ne treba. Srećom, ja sam oženjen snažnom i nezavisnom ženom koja veruje da sam joj ipak potreban", rekao je tada reditelj.

(Super Žena)

