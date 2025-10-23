ŠTA ŽENE ZAISTA PRVO PRIMETE KOD MUŠKARACA? Večito pitanje je dobilo odgovore

Možda muškarci misle da žene prvo primećuju mišiće, automobile i skupe odevne predmete, to ipak nije tako.

Ono što ženama najpre privuče pažnju često su "sitni" detalji, koji otkrivaju karakter i samopouzdanje.

Smisao za humor

Brojne studije ističu da je humor ključni pokazatelj inteligencije i kreativnosti – dve veoma poželjne osobine. Prema tri studije sprovedene na Univerzitetu u Kanzasu, dobro tempirana šala ili duhovita opaska ne samo da probija led već i pokazuje emocionalnu inteligenciju i samopouzdanje.

- Ključ je da je nasmejete bez previše truda, ali izbegavajte nametnuti humor. Radite na razvijanju smisla za humor koji se zasniva na smejanju sa drugima, a ne drugima - kaže profesor i autor sa Univerziteta u NJujorku Skot Galovej

Samopouzdanje, a ne arogancija

Samopouzdanje je univerzalni znak kompetentnosti i sposobnosti, ali je važno držati granicu između samopouzdanja i arogancije. Žene obično privlače muškarci koji su samouvereni, ali skromni jer ova kombinacija signalizira emocionalnu sigurnost, pa se fokusirajte na svoje pozitivne aspekte i nemojte se stideti da prihvatite svoje mane. Autentičnost je temelj pravog samopouzdanja.

LJubaznost i empatija

Prema studiji objavljenoj u časopisu „The British Journal of Social Psychology“, ljubaznost je jedna od najtraženijih osobina kod partnera. Empatija pokazuje emocionalnu inteligenciju i sposobnost povezivanja na dubljem nivou, što mnoge žene smatraju privlačnim.

- Biološki gledano, žene su "programirane" da traže partnera koji mogu da ih zaštite. Iako mnoge žene danas mogu da se brinu o sebi, one cene sposobnost muškarca da odgovori na potrebe drugih. To joj pruža osećaj sigurnosti. Impresionirane su muškarcima koji su dobri prema svojim roditeljima, ljubazni su i čine sve što mogu da pomognu - kaže Galovej.

Dubok glas

Istraživanje Univerzitetskog koledža u Londonu pokazalo je da žene više privlače muškarci sa dubljim glasom. Dublji glas često prenosi snagu, zrelost i samopouzdanje. Naravno, iako ne možete promeniti visinu tona, ono što možete učiniti jeste da govorite jasno i mirnim tonom koji zrači samopouzdanjem.

- Naš glas je moćno oruđe koje pruža podsvesne signale koje mozak tumači bez naše svesti. Nedavna studija je otkrila da su duboki muški glasovi privlačniji jer prenose da govornik ima krupnu građu, što sugeriše sposobnost zaštite.

