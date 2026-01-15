Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

U HOLIVUDU NEMA BOLJEG OD NJEGA: Kijanu Rivs isplanirao sastanak iz snova za svoju devojku! (FOTO)

Iako svoju vezu najčešće čuvaju od javnosti, Kijanu Rivs i Aleksandra Grant ovih su dana pokazali koliko uživaju jedno u drugome. Par je raznežio obožavatelje objavom s romantičnog sastanka u srcu Njujorka.

1768470812_d51bd85a72bcf5bdd017125b5abf1c0235aa9870--1-.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Retki su oni koji nisu, inspirisani brojnim filmovima, maštali o romantičnim sastancima u Njujorku. Od raznih lokacija u tom gradu, mnogima je najromantičnija upravo ona ispred Rockefeller Centra u vreme praznika, a baš je tamo popularni glumac Kijanu Rivs odveo svoju partnerku Aleksandru Grant.

Iako poznati po tome da svoju ljubav drže daleko od očiju javnosti, Kijanu i Grant iznenadili su obožavatelje ovim romantičnim trenutkom.

Prošlog ponedeljka, nakon prikazivanja predstave 'Čekajući Godoa', u kojoj Rivs trenutno nastupa na Brodveju, popularni je glumac osmislio pravi 'sastanak iz snova'.

52-godišnjakinja je na Instagramu otkrila da ju je pozvao na sastanak, a uz objavu je podelila video u kojem se vidi kako se par sjajno zabavlja klizajući se ispred slavne jelke Rockefeller Centra. Na snimku se vidi kako se drže za ruke i nežno klize ledom, dok se kamera okreće oko njih i hvata njihov zarazni osmeh.

Takođe, nisu propustili ni priliku da fotografišu poljubac na ledu.

Romantičnu objavu možete pogledati OVDE.

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas