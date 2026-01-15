U HOLIVUDU NEMA BOLJEG OD NJEGA: Kijanu Rivs isplanirao sastanak iz snova za svoju devojku! (FOTO)

Iako svoju vezu najčešće čuvaju od javnosti, Kijanu Rivs i Aleksandra Grant ovih su dana pokazali koliko uživaju jedno u drugome. Par je raznežio obožavatelje objavom s romantičnog sastanka u srcu Njujorka.

Retki su oni koji nisu, inspirisani brojnim filmovima, maštali o romantičnim sastancima u Njujorku. Od raznih lokacija u tom gradu, mnogima je najromantičnija upravo ona ispred Rockefeller Centra u vreme praznika, a baš je tamo popularni glumac Kijanu Rivs odveo svoju partnerku Aleksandru Grant.

Iako poznati po tome da svoju ljubav drže daleko od očiju javnosti, Kijanu i Grant iznenadili su obožavatelje ovim romantičnim trenutkom.

Prošlog ponedeljka, nakon prikazivanja predstave 'Čekajući Godoa', u kojoj Rivs trenutno nastupa na Brodveju, popularni je glumac osmislio pravi 'sastanak iz snova'.

52-godišnjakinja je na Instagramu otkrila da ju je pozvao na sastanak, a uz objavu je podelila video u kojem se vidi kako se par sjajno zabavlja klizajući se ispred slavne jelke Rockefeller Centra. Na snimku se vidi kako se drže za ruke i nežno klize ledom, dok se kamera okreće oko njih i hvata njihov zarazni osmeh.

Takođe, nisu propustili ni priliku da fotografišu poljubac na ledu.

Romantičnu objavu možete pogledati OVDE.

