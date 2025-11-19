3 PRIRODNE MASKE ZA LICE - ZA MASNU, SUVU I KOMBINOVANU KOŽU: Nega iz vaše kuhinje

U eri brzog života i stalne izloženosti spoljnim uticajima, koža lica sve više traži dodatnu negu.

U potrazi za negom koja je okrenuta prirodi, sve više žena se okreće maskama za lice koje su napravljene od sastojaka koje već imamo kod kuće. Prirodne maske za lice nisu samo efikasne i bez nepoznatih hemikalija već su i jednostane za pripremu. Često je dovoljno samo nekoliko minuta za njihovu prirpemu, a imaćete potpunu kontrolu nad time šta stavljate na kožu. Zato smo vam pripremili tri maske za različite tipove kože:

Maska za suvu kožu:

Sastojci:

pola krastavca

1 kašika šećera

Krastavac daje koži hladni i hidratantni efekat, čineći je mekom i elastičnom, a tkođe je veoma umirujući za osećaj svraba, koji se često javlja kod suve kože.

Šta treba da uradite?

Oljuštite i izgnječite krastavac. Dodajte šećer u smesu i stavite u frižider da odstoji oko pola sata. Nanesite na lice i ostavite da deluje 10 minuta. Isperite hladnom vodom.

Maska za masnu kožu

Sastojci:

1 kašika meda

½ kašičice razblaženog limunovog soka

Med ima antimikrobna svojstva, pa redovna upotreba maski za lice sa medom može pomoći u smanjenju akni. Limun ima adstringentno dejstvo na kožu, što pomaže u smanjenju crvenila izazvanog aknama.

Šta treba da uradite?

Pomešajte oba sastojka. Namažite smesu po celom licu, fokusirajući se na problematična područja. Ostavite da deluje 15 minuta. Isperite i osušite kožu tapkanjem. Ponovite 2-3 puta nedeljno.

Oprez: Uvek koristite razblaženi limunov sok na koži i nanesite kremu za sunčanje nakon upotrebe ove maske, jer limunov sok čini vašu kožu fotosenzitivnom.

Maska za kombinovanu kožu

Sastojci:

1 kašičica meda

1 kašika običnog jogurta

1 kašika samlevenih zobenih pahuljica

Med deluje antibakterijski i umiruje T-zonu bez isušivanja. Jogurt hidrira suve delove lica, a zobene pahuljice upiajju višak masnoće, smanjujući crvenilo.

Šta treba da uradite?

Pomešajte sve sastojke dok ne dobijete glatku teksturu. Potom nanesite na čisto lice izbegavajući područje oko očiju. Ostavite da deluje 10 do 15 minuta. Isperite mlakom vodom i nanesite laganu hidratantnu kremu.