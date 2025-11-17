JAMI PROGOVORILA O ESTETSKIM INTERVENCIJAMA: "Lekari se na meni vežbali, bila sam zamorče"

Pevačicu Jasnu Milenković Jami su osuđivali na mrežama zbog izgleda, ona sad priznala da ima slike kao dokaz

Pevačica Jasna Milenković Jami dotakla se svojih negativnih iskustava sa estetskim zahtevima i priznala da je bila "beogradsko zamorče", kao i da su na njoj razni doktori vežbali.

Objasnila je da, u današnje vreme, svako može da se bavi svakakvim zanimanjima, što je dosta uticalo na to da se neadekvatni ljudi nađu na različitim pozicijama.

"Da, imala sam mnogo negativnih iskustava, ali sa druge strane je i dobro što imam sačuvane fotografije svega i svačega, koje su mi kao dokaz. Oni su se svi kao šatro bavili licem i telom. Danas svako može da radi sve. To je taj 21. vek, ti kad vidiš da svako može biti svuda, pa što ne možemo svi. Kada si u nekom problemu, ili želiš nešto da rešiš, hvataš se za slamku i veruješ raznim ljudima. Ne mora taj neko da te ubeđuje, već ti sam stvoriš takvo mišljenje kada vidiš nekoga u belom mantilu", rekla je Jami i prisetila se svog iskustva sa lošim intervencijama.

"Fenomen je kada te komentarišu, jednom sam ušla da vidim te komentare i svi mene nešto napadaju za lice. Ne znam kome sam šta uradila i što to vas remeti. Moja stvar je što ne želim prirodno da starim. Kažu za mene: "Jao, pa šta je uradila", kao da sam ja sebe sa iglom i hijaluronom radila. Dešavalo mi se masu puta, da ja legnem na taj sto i ja tad verujem toj osobi što je obukla beli mantil, da će mi uraditi najbolje. U dogovoru ti njima kažeš: "Moja je fizionomija takva, hoću samo malu korekciju", rekla je Jami.

Ne krije da je neretko donosila svoje fotografije pre 40. godine, kako bi pokazala doktorima kako želi da izgleda, međutim doktori su radili po svome.

"Korekcija je samo doterivanje, čak sam i donosila fotografije kako ja želim da izgledam. Tek posle 40. godine sam krenula sa hijaluronima, isključivo sa njima. Taj neko ti sjuri taj hijaluron, kako bi se to naplatilo. Tada krećeš u jedan začarani krug. Priznajem, jesam žrtveno jagnje", rekla je nedavno za Kurir.

(Mondo)

