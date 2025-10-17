Oglas
JEDAN MATERIJAL ĆE OBELEŽITI JESEN 2025. GODINE: Vratio se na velika vrata nakon godina pauze

U pitanju je klasik koji donosi toplinu i eleganciju

1760692127_shutterstock_1545848027-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Jesen 2025. godine će definitivno ostati upamćena po jednom trendu, a u pitanju je antilop. Ovaj topli i elegantni materijal se vratio na velika vrata nakon godina pauze i zauzeo svoje zasluženo mesto među najpoželjnijim trendovima sezone. 

Mekan i luksuzan na dodir, antilop odiše retro šarmom, ali i savremenom elegancijom zbog svoje velike mogućnosti transformisanja. 

Modne kuće i brendovi su predstavili antilop na revijama širom sveta - od kaputa i jakni do obuće, torbi i suknji. Na vama je da izaberete način da ga ponesete i uklopite uz svoj stil. Posebno su popularne jakne od ovog materijala u boji konjaka i čokolade, koje odlično idu uz teksas pantalone i džempere. Antilop čizme do kolena su klasik koji ne prolazi, a ove godine dolazi i u red trenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ting Cao (@sybil.tingc)

Ukoliko želite moderan izgleda, a opet da ostanete u domenu klasičnog i bezvremenskog stila ulaganje u modele od antilopa je odličan izbor sa kojim nećete pogrešno investirati novac. 
 

