NOVA ERA KOSE: 2 frizure će vladati 2026. godinom

Koji trendovi šišanja će oblikovati narednu, 2026. godinu?

1764674091_40d830b0e74ac3f73c6c9bbf1b58ed628d542f5a.jpg
Foto: Profimedia
Ako postoji išta što će povezati vladajuće trendove u frizurama 2026. godine to je "nenamerni luksuz", kaže frizer poznatih Džon Pulitano za Vog. 

- To je kosa koja izgleda skupo i namerno, ali se oseća potpuno bez napora. LJudi žele šišanje koje zahteva ulaganje i daje maksimalan efekat uz minimalan svakodnevni napor. 

Ali skupa kosa ne mora da sledi tradicionalna pravila. Sledeća godina donosi potpuno nova poglavlja u svetu frizura, tražićemo smele linije, povratak prirodnosti i kombinovanje nostalgije sa modernim tehnikama. Nakon nekoliko sezona minimalizma, pred nama je era u kojoj kosa nosi dominaciju izgleda. Ali jedno je sigurno, trendvoi koji dolaze kažu da će svako od nas moći da pronađe svoj pravac da izrazi prirodnu lepotu i lični karakter. 

3 frizure koje ćemo voleti u 2026. godini

Biksi

Biksi – kombinacija boba i piksi frizure doživela je nekoliko naleta popularnosti tokom godina, zahvaljujući Vinoni Rajder iz 90-ih i Kiri Najtli sa početka 2000-ih. Sada se vraća u malo drugačijem izdanju. 

- To je u osnovi postepeni bob sa elementima piksija. Opsednuta sam ovim hibridnim pristupom - kaže Pulitarno. 

Boho kosa

- Znate onaj prelepi izgled kada ste se upravo probudili, naspavani, ali razbarušene kose. Izgleda jednostavno, ali skupo, sa prelepim šiškama koje nisu previše kratke i malo padaju u oči.

Dakota Džonson je možda glavna predvonica ovog stila, ona tokom cele godine nosi razbarušene talase sa šiškama koje padaju oko očiju, a frizeri smatraju da će upravo ta frizura biti jedna od najpopularnijih sledeće godine. 

 

