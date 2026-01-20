OTKRIVEN UZROK SMRTI ČUVENOG VALENTINA: Evo koliko je bogatstva ostavio iza sebe

Otkrivamo vam kako je umro Valentino Garavani i koliko iznosi bogatstvo koje je ostavio iza sebe

Valentino Garavani preminuo je u 93. godini u svojoj rezidenciji u Rimu, okružen najmilijima. Prema informacijama koje je objavila njegova fondacija, dizajner je izdahnuo u intimnom i mirnom okruženju, u pratnji ljudi koji su mu bili bliski i koji su decenijama bili deo njegovog privatnog i profesionalnog života.

Kako je umro veliki modni mag

Uzrok smrti za sada nije zvanično saopšten, ali se veruje da je preminuo prirodnom smrću, s obzirom na činjenicu da je Valentino imao 93 godine, a nije poznato da se borio sa teškom bolešču.

Biće naknadno objavljen tačan uzrok, ali ništa ne ukazuje na tešku bolest, nasilnu smrt ili nesreću.

Komemoracije i ispraćaj biće održani u italijanskoj prestonici. Bdenje je zakazano za sledeću sredu i četvrtak u Rimu, što će omogućiti ličnostima iz sveta mode, kulture i dizajna, kao i poštovaocima njegovog rada, da odaju počast kreatoru. Sahrana će se održati u petak u 11:00 časova u bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, kultnom zdanju koje odražava dizajnerov istorijski i kulturni značaj, kako izveštava "Merca2.0".

Koliko je iznosilo bogatstvo Valentina Garavanija?

Tokom svoje duge karijere, Valentino Garavani akumulirao je pozamašno bogatstvo zahvaljujući uspehu svoje modne kuće, međunarodnim ugovorima o licenciranju i različitim investicijama. Iako je dizajner prodao brend "Valentino" 1998. godine, nastavio je da ostvaruje prihode iz komercijalnih ugovora i na osnovu svoje uloge u rastu globalnog prestiža brenda.

Prema procenama industrije luksuza i specijalizovanim finansijskim analizama, neto vrednost imovine Valentina Garavanija u trenutku njegove smrti procenjena je na između 1,5 i 2 milijarde dolara. Ova cifra uključuje nekretnine visoke vrednosti u Italiji i drugim zemljama, umetničke kolekcije, finansijska sredstva i prava povezana sa njegovim kreativnim nasleđem.

(Stil)

