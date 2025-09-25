Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

TRENDOVI ZA JESEN U REŽIJI TAMARE KALINIĆ: Udobna i sofisticirana odeća je uvek tako šik! (FOTO)

Dolazak jeseni uvek sa sobom nosi nove modne igre – slojevito oblačenje, tople nijanse i kombinacije koje spajaju udobnost i eleganciju. Kada je reč o inspiraciji za savršene jesenje autfite, jedno od nezaobilaznih imena je Tamara Kalinić, naša poznata modna influenserka i ikona stila.

1758789970_New-York-fit-and-Sliced-Square-Ballerinas--givenchy.jpg
Foto: Instagram Printskrin/tamara
Oglas

Neutralne palete i bezvremenska elegancija

Tamara često bira komade u neutralnim tonovima – bež, siva i smeđa ostaju glavni oslonac njenih jesenjih kombinacija. Oversized kaputi u kamel boji, široke pantalone visokog struka i meki džemperi od kašmira stvaraju sofisticiran izgled koji je lako nosiv u svakoj prilici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tamara Kalinic (@tamara)

Statement mantili i kožni komadi

Za hladnije dane, njen izbor su mantili od vune ili kože. Tamara voli da istakne klasičan kroj mantila u modernoj interpretaciji, bilo da se radi o kožnim detaljima ili zanimljivim krojevima. Kožna jakna ili suknja uparena s dugim čizmama na petu unosi dozu urbane elegancije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tamara Kalinic (@tamara)

Aksesoari koji čine razliku

Nijedan Tamarkin autfit nije potpun bez pažljivo odabranih aksesoara. Oversized naočare, strukturirane torbe i kožni kaiševi često su njeni zaštitni znakovi. Tokom jeseni, prednost daje torbama u toplim tonovima – bordo, konjak i maslinasto zelenoj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tamara Kalinic (@tamara)

Trendi obuća za jesen

Čizme do kolena, gležnjače s blok petom i elegantne mokasine često se pojavljuju u njenim kombinacijama. Ono što Tamara majstorski postiže jeste balans između udobnosti i luksuznog izgleda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tamara Kalinic (@tamara)

Kako postići Tamarin stil?

Ako želite da unesete dašak stila Tamare Kalinić u sopstveni jesenji garderober, ključno je ulaganje u kvalitetne bazične komade – kaput u neutralnoj boji, dobar džemper i čizme koje se mogu lako kombinovati. Dodajte tome aksesoare koji imaju karakter i dobićete autfit koji izgleda luksuzno, a pri tom je veoma udoban i može da se nosi tokom celog dana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tamara Kalinic (@tamara)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas