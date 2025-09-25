TRENDOVI ZA JESEN U REŽIJI TAMARE KALINIĆ: Udobna i sofisticirana odeća je uvek tako šik! (FOTO)

Dolazak jeseni uvek sa sobom nosi nove modne igre – slojevito oblačenje, tople nijanse i kombinacije koje spajaju udobnost i eleganciju. Kada je reč o inspiraciji za savršene jesenje autfite, jedno od nezaobilaznih imena je Tamara Kalinić, naša poznata modna influenserka i ikona stila.

Neutralne palete i bezvremenska elegancija

Tamara često bira komade u neutralnim tonovima – bež, siva i smeđa ostaju glavni oslonac njenih jesenjih kombinacija. Oversized kaputi u kamel boji, široke pantalone visokog struka i meki džemperi od kašmira stvaraju sofisticiran izgled koji je lako nosiv u svakoj prilici.

Statement mantili i kožni komadi

Za hladnije dane, njen izbor su mantili od vune ili kože. Tamara voli da istakne klasičan kroj mantila u modernoj interpretaciji, bilo da se radi o kožnim detaljima ili zanimljivim krojevima. Kožna jakna ili suknja uparena s dugim čizmama na petu unosi dozu urbane elegancije.

Aksesoari koji čine razliku

Nijedan Tamarkin autfit nije potpun bez pažljivo odabranih aksesoara. Oversized naočare, strukturirane torbe i kožni kaiševi često su njeni zaštitni znakovi. Tokom jeseni, prednost daje torbama u toplim tonovima – bordo, konjak i maslinasto zelenoj.

Trendi obuća za jesen

Čizme do kolena, gležnjače s blok petom i elegantne mokasine često se pojavljuju u njenim kombinacijama. Ono što Tamara majstorski postiže jeste balans između udobnosti i luksuznog izgleda.

Kako postići Tamarin stil?

Ako želite da unesete dašak stila Tamare Kalinić u sopstveni jesenji garderober, ključno je ulaganje u kvalitetne bazične komade – kaput u neutralnoj boji, dobar džemper i čizme koje se mogu lako kombinovati. Dodajte tome aksesoare koji imaju karakter i dobićete autfit koji izgleda luksuzno, a pri tom je veoma udoban i može da se nosi tokom celog dana.

