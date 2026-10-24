DIZAJNERI IH SMATRAJU ZASTARELIM: Šta više nećemo viđati u domovima u 2027. godini?

Vrhunska izrada, predmeti sa dubljim značenjem i maksimalistički dizajn – sve to dolazi u fokus u novoj godini.

Kako se polako približavamo novoj godini, dizajneri su spremni da okrenu novi list – ostavljajući određene komade nameštaja u 2026. godini i zamenjujući ih onima koji bolje odgovaraju današnjem svetu dizajna enterijera.

Prošla su vremena besprekorno uređenih prostora koji izgledaju kao izložbeni saloni. U 2027. godini, dizajneri stavljaju akcenat na prostore sa karakterom i maksimalističke dezene – a sve to počinje izborom nameštaja, piše Real Simple.

Evo kojih se komada dizajneri odriču, a u šta planiraju da umesto njih

Izlazi iz mode: obične dekorativne fotelje

Dizajneri sve više napuštaju koncept generičkih, „običnih” ukrasnih stolica i umesto toga traže upečatljive komade koji pričaju priču.

- Uvek smo u potrazi za stolicom koja u prostoriju unosi nešto neočekivano - kaže Džin Hejz, dizajnerka za Real Simple.

To su vintidž komadi, zanimljive siluete, prelepe tkanine sa dezenima – za razliku od onih univerzalnih stolica koje bi se mogle uklopiti bilo gde. Bilo da je reč o komadu nameštaja koji se prenosio s generacije na generaciju ili o predmetu pronađenom u prodavnici polovne robe, koji nosi jedinstvenu istoriju, i dizajneri i vlasnici domova traže nameštaj koji domu daje dublji smisao.

Šta izlazi iz mode: upareni kompleti nameštaja; šta dolazi u modu: kombinovanje različitih materijala i završnih obrada

Prema mišljenju dizajnera, vreme kompleta nameštaja koji se savršeno slažu je prošlo. Umesto da se u celom prostoru drže jednog materijala, dizajneri biraju komade različitih boja i završnih obrada.

- Kompleti nameštaja koji čine usklađenu celinu imali su svoje vreme - kažu Sendi Bejzli i dodaje:

- Da bi vaš dom manje ličio na katalog, a više na prostor koji je postepeno opreman i u kojem se zaista živi, savetujemo da izbegavate komplete nameštaja. Uz ogroman izbor prelepih komada, postoji mnogo mogućnosti da se kombinovanjem različitih materijala i boja, postigne skladan i povezan izgled.

Šta izlazi iz mode: „brzi“ (jeftini i kratkotrajni) nameštaj; šta dolazi u modu: kvalitetan nameštaj koji dugo traje

Umesto da se okrenete „brzom nameštaju” koji ćete morati da menjate svakih nekoliko godina, dizajneri savetuju ulaganje u nameštaj bezvremenskog dizajna koji dugo traje.

Šta izlazi iz mode: materijali koji zahtevaju zahtevno održavanje; šta dolazi u modu: praktični materijali sa maksimalističkom estetikom

Iako tkanine koje zahtevaju zahtevno održavanje mogu delovati privlačno, dizajneri se okreću praktičnijim materijalima sa dezenima. Oni su jednostavniji za održavanje, puni su karaktera i uspešno prikrivaju haos koji neizbežno prati porodični život.

Šta izlazi iz mode: radni stolovi isključivo za jednu namenu; šta dolazi u modu: prostori sa višestrukom namenom

Nakon pandemije, mnogi vlasnici domova počeli su da uređuju prostor za rad kod kuće. Iako je to mnogim ljudima i dalje korisno, dizajneri se udaljavaju od radnih stolova namenjenih isključivo jednoj svrsi i okreću se komadima nameštaja koji imaju višestruku namenu.

- Čini se da se sve više ljudi vratilo u kancelarije, a rad od kuće ponovo postaje povremena praksa. Želimo da vidimo manje radnih stolova koji služe samo jednoj nameni, a više onih koji su višenamenski. Na primer, sto u predsoblju koji ujedno služi i kao radni sto.

