NAJBOLJE BOJE ZA SPAVAĆU SOBU PREMA FENG ŠUIJU: Koje podstiču blagostanje, a koje prosperitet?

Spavaća soba je idealno mesto za primenu feng šuija. To je prostorija u kojoj samo nekoliko prilagođavanja može mnogo da pomogne.

LJudi su vizuelna bića na koja značajno utiču vizuelni signali. Različite talasne dužine svetlosti stvaraju druge boje koje vidimo. U tako važnom delu vašeg doma kao što je vaša spavaća soba, obratite pažnju na boje koje dodajete i kako te boje utiču na vas.

Zašto je spavaća soba važna?

Spavaća soba je jedna od najvažnijih soba u vašem domu sa stanovišta feng šuija. To je soba koja je najprivatnija i najbliža vama. To znači da feng šui prilagođavanja u spavaćoj sobi mogu imati snažan uticaj na vašu energiju. Na praktičnom nivou, ovo je mesto u vašem domu gde se odmarate i punite baterije, tako da želimo da spavaća soba podstiče odmor, piše The Spruce.

Načini da unesete boju u svoju spavaću sobu

Postoji mnogo zabavnih i kreativnih načina da unesete boju u svoju spavaću sobu. Krečenje zidova je odličan način da dodate novu boju, a ako ne želite uvek možete uneti boju kroz dekor i dodatke. Dodajte svežu novu posteljinu u boji koja vam odgovara, dekorativne jastuke ili vazu sa svežim cvećem za dašak boje. Ovo može biti posebno odličan način da promenite stvari sezonski na osnovu toga koje boje vas privlače.

Zelena, tirkizna i plava za blagostanje i vitalnost

Plava, zelena i tirkizna su odlične boje za spavaće sobe. Povezuju se sa elementom drveta u feng šuiju, predstavljajući rast, vitalnost i nove početke. Blede pastelne nijanse zelene i plave su posebno smirujuće i opuštajuće.

LJubičasta za prosperitet

LJubičasta je veoma uravnotežena boja, kombinacija hladne, umirujuće plave i vatrene, strastvene crvene. Zbog toga je dobar izbor za spavaću sobu. LJubičasta je takođe povezana sa područjem xun (bogatstvo) na feng šui bagua mapi, koje je povezano sa prosperitetom, finansijskim izobiljem i samopoštovanjem. Pokušajte da dodate umirujuće nijanse lavande u svoju spavaću sobu za više ravnoteže ili da biste povećali osećaj vrednosti. Boje koje dopunjuju ljubičastu uključuju plavu i sivu.

Bela za jednostavnost

Bela je često omiljena boja u enterijeru doma, posebno za zidove. Ona predstavlja čistotu i jednostavnost. Međutim, bela može biti oštra kada se koristi u velikim količinama, pa je najbolje kombinovati je sa drugim nežnijim bojama. Nijansa boje slonovače mogu biti nežniji i umirujući način da se uklopi bela ako je volite. Ako volite belu posteljinu, možda ćete želeti da isprobate boju slonovače za nešto malo manje oštro.

Zemljana žuta, smeđa i narandžasta za ravnotežu

Žuta, smeđa i narandžasta su boje povezane sa elementom zemlje u feng šuiju, koji se povezuje sa uzemljenjem, stabilnošću i ishranom. Uparivanje žute i crvene u feng šuiju podstiče sreću, radost i vitalnost u domu.

