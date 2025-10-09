PLIŠ JE NAJVEĆI TREDN U UREĐENJU KUĆE 2026. GODINE: Evo kako da učinite da vam kuća izgleda kao iz časopisa! (FOTO)

Pliš ponekad može delovati previše dominantno, zato je važno da ga pažljivo uklopite sa drugim materijalima i bojama. Donosimo vam nekoliko saveta i ideja kako da ovaj raskošni materijal postane skladan i elegantan deo vašeg doma.

Već nekoliko godina pliš je jedan od vodećih materijala u hladnijoj sezoni. I ove godine doživljava veliki uspeh, savršeno se uklapajući u jesenji cozy enterijer. Bilo da je jednostavan, rebrast ili sa dezenom, ovaj materijal uneće dozu prefinjenosti i udobnosti u vaš dom, pretvarajući običnu prostoriju u topao i sofisticiran prostor. Ipak, ovaj luksuzni materijal može delovati previše dominantno ako se ne koristi pažljivo, zato vam donosimo nekoliko saveta i ideja kako da na skladan način pliš postane deo vašeg doma.

Kako stilizovati pliš u enterijeru?

Luksuzan i elegantan, pliš ume da privuče pažnju čak i u malim dozama. U dnevnoj sobi koristi se za sofe, fotelje i taburee, ali i za jastučiće i prekrivače koji unose dodatnu udobnost i otmenost. U spavaćoj sobi najčešće se nalazi na uzglavljima kreveta, zavesama ili prekrivačima, stvarajući prijatnu i intimnu atmosferu. Čak i trpezarija može dobiti novi izgled uz stolice presvučene plišem, dok u predsoblju mali tabure ili stolica mogu biti dovoljni da ostave utisak.

Zašto je pliš toliko u trendu?

Pliš na poseban način ume da "uhvati" svetlost. NJegov suptilan odsjaj menja se u zavisnosti od ugla i izvora svetlosti, dajući prostoru živost i pokret. Ovaj materijal ističe oblike i stvara bogat vizuelni efekat koji unosi toplinu. Rezultat je sofisticiran i prijatan ambijent, naročito kada se kombinuje sa tamnim tonovima poput plave, smaragdnozelene, burgundi ili terakote, dok svetlije nijanse poput bež ili bisernosive dodaju mekoću i svetlinu.

Kako suptilno kombinovati pliš?

Tajna uspešnog kombinovanja pliša leži u igri kontrasta. Potrebno ga je pažljivo uskladiti sa drugim materijalima i nameštajem kako bi se postigao skladan izgled i izbegla pretrpanost prostora.

Sa kojim materijalima se pliš najbolje slaže?

Za harmoničan enterijer, pliš kombinujte sa drvetom, metalom, lanom ili pamukom - materijalima koji ublažavaju njegovu raskoš. Za retro efekat odaberite plišanu fotelju sa hromiranim postoljem, dok će drvena osnova doprineti skladnijem izgledu.

Kako istaknuti pliš u enterijeru?

Kako biste u potpunosti naglasili lepotu pliša, igrajte se bojama i teksturama. U dnevnoj sobi, sofa od tamnoplavog pliša savršeno će se uklopiti sa svetlim lanenim jastučićima i drvenim stočićem, stvarajući elegantan kontrast. Fotelja u nijansi terakote uz vuneni tepih pružiće prostoriji toplu i prijatnu atmosferu. Sa takvim kombinacijama lako možete uneti živost, karakter i sofisticiranost u svaki kutak svog doma.

(Elle.rs)

