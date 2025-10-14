GLAVNA GREŠKA U ODGAJANJU TINEJDžERA: Psiholog objašnjava kako roditelji dolaze do problema

Odgajanje tinejdžera može biti poput hodanja po žici. U jednom trenu imate slatko dete koje vas obožava, a već u sledećem čini se kao da ga uopšte ne zanimate.

Verovatno se, kao i mnogi drugi roditelji tinejdžera, suočavate sa češćim svađama, naglim promenama raspoloženja i poremećajima spavanja. Uz to, možda se osećate kao da vam treba prevodilac kako biste dešifrovali način na koji razgovaraju.

Ali, prema rečima dečijeg psihologa, postoji jedna naizgled bezazlena greška koju mnogi roditelji prave, a koja može sprečiti tinejdžere da im se otvore.

Ključna greška u komunikaciji

Dečji psiholog dr Vilou Dženkins istakla je nešto što bi roditelje "moglo malo da zaboli", ali smatra da je važno da to znaju. "Ako vi najviše pričate, verovatno ne razgovarate sa svojim tinejdžerom, to se zove predavanje", objašnjava ona, prenosi HuffPost.

- Želite da oni pričaju više od vas. Tako učite šta oni stvarno misle, a oni uče da ih vi zaista slušate - dodaje.

Kako podstaći razgovor s tinejdžerom?

NJen savet za podsticanje otvorenijeg razgovora sa tinejdžerima vrlo je jednostavan:

- Započnite pitanjem. Zatim zastanite. I zaista slušajte - ističe.

Psihijatar u videozapisima na TikToku često deli roditeljske savete, a u jednom videu naglasila je kako uspešnog roditelja odlikuje upravo to da više sluša nego što drži predavanja.

Dodala je kako "pravi uspeh" u roditeljstvu uključuje i sposobnost da "ostanete smireni kada stvari krenu po zlu, popravite stvari nakon što pogrešite" i postavljate granice s ljubavlju, a ne strahom.

(Index.hr)