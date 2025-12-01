IMA TROJE DECE IZ DVA BRAKA, SADA ŽIVI BAJKU SA 33 GODINE MLAĐIM ČOVEKOM: Evo čije prezime Verica Rakočević i danas nosi

Modna kreatorka Verica Rakočević, osim svojim radom, dosta pažnje privlači i privatnim životom.

Verica Rakočević je godinama u skrladnom braku sa 33 godine mlađim Veljkom Kuzmančevićem, a oni redovno ističu da im razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem, te da je to za njih samo broj.

Verica je postala majka u braku sa bivšim stjuardom Boranom Karamanom, sa kojim ima ćerku Elenu.

Nakon razvoda, kreatorka je drugi put stala pred oltar sa Zoranom Rakočevićem i sa njim dobila dvoje dece, ćerku Milenu i sina Miodraga. Porodica je godinama živela u stanu u centru Beograda, a posle raspada braka. nekretnina je prodata kako bi se podelila imovina. Uprkos tome, Verica je ostala u korektnim odnosima sa bivšim supružnicima, a Zoranovo prezime nosi i danas, piše „Blic“.

Za razliku od Elene, Milena i Miodrag gotovo nikada se ne pojavljuju u medijima, pa javnost o njima zna veoma malo. Verica je više puta naglasila da su deca izabrala mirniji život, daleko od pažnje koju sama privlači svojim radom.

Kreatorka iza sebe ima dugu i uspešnu karijeru, ali put do vrha nije bio lak. U svet mode ušla je bez formalnog obrazovanja iz te oblasti, ali je zahvaljujući upornosti i hrabrosti uspela da izgradi ime i postane jedna od najcenjenijih dizajnerki u regionu.

