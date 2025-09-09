Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAJPOPULARNIJA TRADICIONALNA SRPKA IMENA: Evo kako su se devojčice nekada najčešće zvale u našoj zemlji

Ako ste ljubitelj starih srpskih imena i tražite inspiraciju za ime bebe, pogledajte listu od 20 ženskih imena koja su bila popularna pre 1940. godine.

1757423543_1738231056_1733313397_1732465618_2c0d3a4d9cfa9b9fb6988271cc06171ed909572f.jpg
Foto: Shutterstok
Oglas

Ako volite tradicionalna i rustična imena koja su nekada bila uobičajena u Srbiji, možda ćete pronaći inspiraciju u ovih 20 ženskih imena koja su bila među najpopularnijima pre 1940. godine.

Proverite da li se neko od ovih imena pojavilo u vašoj porodici, jer su to imena koja su nosile naše bake i prabake:

Evo koja su to imena bila omiljena u Srbiji pre 1940. godine:

1. Radmila
2. Milica
3. Marija
4. Ljubica
5. Vera
6. Danica
7. Olga
8. Dragica
9. Dušanka
10. Desanka
11. Milka
12. Milena
13. Ljubinka
14. Nadežda
15. Zorka
16. Nada
17. Jelena
18. Milanka
19. Mirjana
20. Ružica

(Informer)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas