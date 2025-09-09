NAJPOPULARNIJA TRADICIONALNA SRPKA IMENA: Evo kako su se devojčice nekada najčešće zvale u našoj zemlji

Ako ste ljubitelj starih srpskih imena i tražite inspiraciju za ime bebe, pogledajte listu od 20 ženskih imena koja su bila popularna pre 1940. godine.

Ako volite tradicionalna i rustična imena koja su nekada bila uobičajena u Srbiji, možda ćete pronaći inspiraciju u ovih 20 ženskih imena koja su bila među najpopularnijima pre 1940. godine.

Proverite da li se neko od ovih imena pojavilo u vašoj porodici, jer su to imena koja su nosile naše bake i prabake:

Evo koja su to imena bila omiljena u Srbiji pre 1940. godine:

1. Radmila

2. Milica

3. Marija

4. Ljubica

5. Vera

6. Danica

7. Olga

8. Dragica

9. Dušanka

10. Desanka

11. Milka

12. Milena

13. Ljubinka

14. Nadežda

15. Zorka

16. Nada

17. Jelena

18. Milanka

19. Mirjana

20. Ružica

