RETKA IMENA ZA DEVOJČICE: Kratka su i tradicionalna

Jedan od prvih i najtežih zadataka mnogim roditeljima je biranje imena za dete

Svake godine prave se statistike, biraju se najčešća, najlepša, najčudnija, stara i izuzetno retka imena. Već decenijama unazad u trendu su bila ona kratka poput: Lea, Ela, Lara, Mia, Vuk, Relja, Tadija i slično, a u poslednje vreme polako se vraćaju nešto tradicionalnija.

Stara izreka kaže da je ime znak, zato biranje imena i jeste ozbiljan zadatak, jer to je nešto sa čime idemo kroz ceo život. A ako niste skloni onim klasičnim imenima za devojčice poput: Sofija, Emilija, Katarina, Kristina, Anđela, Nađa, a ne dopadaju vam se ni ona kratka moderna kao što su Ena, Lena i slično, možda biste mogli da pronađete inspiraciju u nekim ne tako popularnim, a lepim. Ovo su retka ženska imena u Srbiji, sa posebnim značenjima:

Retka ženska imena u Srbiji

Daša - Poreklo imena Daša vodi do imena Doroti i Darija, a oba potiču od starog grčkog imena Teodora, što ima značenje "Božji dar".

Kruna - Ovo ime vodi poreklo iz latinskog "coronatus" u značenju "krunisanje", izvorno iz "corono" u značenju "venac, kruna, krug".

Kasija - Kasija je ime grčkog porekla i značenje imena je Kasija- cvetna biljka u porodici stabla, Fabaceae. (nije isto što i kajsija!) Ime je poznato po Kasiji Carigradskoj koja je bila vizantska monahinja, osnivačica manastira u Carigradu, kompozitor i pesnik. Ona se smatra najranijim kompozitorom Zapada. A priča o njoj kaže da je bila isuviše pametna da bi postala carica.

Teona – Potiče iz grčke mitologije, a može da bude i ruski oblik ženskog imena Teodora koje znači "Božji dar".

Đurđa - Ime izvedeno od biljke s malim zvončićima, opojnog mirisa. Đurđevak predstavlja čistoću, mladost, iskrenost i tajnost. Najvažnije, đurđevak je simbol radosti i nekad se verovalo da donosi sreću u ljubavi.

Aria - Ovo ime znači lavica u dva drevna jezika, aramejskom i hebrejskom. Međutim, na persijskom i indijskom označava nešto što je "plemenito i čisto". A takođe, zanimljivo je i jer pri izgovoru podseća na reč "arija" što nas momentalno asocira na muziku.

Tajna - Tajna je žensko ime nastalo u narodu od imenice tajna, odnosno prideva tajanstven.

Staša - I ovo ime ima različita tumačenja. U osnovi ono znači uskrsnuće, ali odnosi se na onu koja je pobednica, ona koja je puna vrlina, ona koja je iskrena i pravdoljubiva, koja se bori protiv neistina i laži i izdiže iznad onoga što je pokvareno i loše.

Mitra - Po jednoj teoriji, nastalo je od imena Demetra, grčke boginje žita i plodnosti, ali i one koja je štitila brak i svete zakone. Ali pošto je mitra na grčkom jeziku i kapa kakvu nosi patrijarh, ona u hrišćanskom svetu simboliše arhijerejsko dostojanstvo, ali i pokornost Isusu Hristu.

(Yumama)