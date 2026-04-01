ŽENSKA IMENA INSPIRISANA CVEĆEM: Nežna i posebna

Ukoliko očekujete bebu ovog proleća ili jednostavno volite cveće, donosimo vam nekoliko imena za devojčice inspirisane upravo - cvećem.

Stiglo nam je proleće, a kao i većini, verovatno su i vama prve asocijacije na ovo godišnje doba zelenilo, sunce i cveće.

LJubica

U pitanju je žensko ime staroslovenskog porekla. Postoje tumačenja da je nastalo od biljke ljubičice, ali postoji i tumačenje da je nastalo od glagola ljubiti.

LJiljana

Žensko ime koje izvedeno od naziva cveta ljiljan. Izbor takvog imena predstavlja želju roditelja da dete bude pre svega lepo, nežno, ljupko, prefinjeno. Prema jednom tumačenju, ime je preuzeto iz engleskog jezika, odnosno predstavlja prevod imena Lilian.

Ruža

Ime koje je nastalo od latinske reči rosa što znači cvet, ruža. Daje se devojčicama sa željom da budu lepe i nežne kao ruža.

Iris

Ovo ime je veoma popularno poslednjih nekoliko godina. Postoji nekoliko teorija o poreklu imena Iris, jedno je da je nastalo prema prelepom cvetu iris. Druga teorija da ovo predivno žensko ime potiče iz starogrčkog jezika i grčke mitologije, i to od boginje Iride, odnosno "božje glasnice", koju, kao simbol, obeležava duga.

Cveta

Dolazi od imenice cvet, i opet, daje se devojčicama sa željom da budu nežne i lepe kao cvet.

Nevena

Ovo prelepo ime je nastalo prema cvetu neven. Potiče iz relativno novijeg vremena kad se u narodu razvio običaj davanja imena po nazivu cveća, a u Srbiji spada u klasična imena.

(Story.hr)

BONUS VIDEO