Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŽENSKA IMENA INSPIRISANA CVEĆEM: Nežna i posebna

Ukoliko očekujete bebu ovog proleća ili jednostavno volite cveće, donosimo vam nekoliko imena za devojčice inspirisane upravo - cvećem.

Foto: Deposit
Oglas

Stiglo nam je proleće, a kao i većini, verovatno su i vama prve asocijacije na ovo godišnje doba zelenilo, sunce i cveće.

LJubica

U pitanju je žensko ime staroslovenskog porekla. Postoje tumačenja da je nastalo od biljke ljubičice, ali postoji i tumačenje da je nastalo od glagola ljubiti.

LJiljana

Žensko ime koje izvedeno od naziva cveta ljiljan. Izbor takvog imena predstavlja želju roditelja da dete bude pre svega lepo, nežno, ljupko, prefinjeno. Prema jednom tumačenju, ime je preuzeto iz engleskog jezika, odnosno predstavlja prevod imena Lilian.

Ruža 

Ime koje je nastalo od latinske reči rosa što znači cvet, ruža. Daje se devojčicama sa željom da budu lepe i nežne kao ruža.

Iris

Ovo ime je veoma popularno poslednjih nekoliko godina. Postoji nekoliko teorija o poreklu imena Iris, jedno je da je nastalo prema prelepom cvetu iris. Druga teorija da ovo predivno žensko ime potiče iz starogrčkog jezika i grčke mitologije, i to od boginje Iride, odnosno "božje glasnice", koju, kao simbol, obeležava duga.

Cveta

Dolazi od imenice cvet, i opet, daje se devojčicama sa željom da budu nežne i lepe kao cvet.

Nevena

Ovo prelepo ime je nastalo prema cvetu neven. Potiče iz relativno novijeg vremena kad se u narodu razvio običaj davanja imena po nazivu cveća, a u Srbiji spada u klasična imena.

(Story.hr)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas