CVEĆE KOJE SVAKO DVORIŠTE TREBA DA IMA: Može vam doneti sreću i blagostanje

Postoji verovanje se da ovo cveće čuva kuću

Ako ste veliki ljubitelj cveća, proverite da li u dvorištu imate ono koje donosi blagostanje porodici. Svako dvorište trebalo bi da ima ovo cveće: Zimzeleno grmlje – poželjno je u okruženju kuće posađeno u malim grupama jer doprinosi opštoj stabilnosti kuće. Čuva je i odbija loše uticaje iz okoline.

Travnjak – bitno je da bude održavan i ulepšan cvećem, koje bi trebalo da bude žutih i crvenih nijansi jer ono aktivira pozitivnu energiju.

Crveno i žuto cveće – veruje se da cvetovi crvene boje povećavaju energiju cele lokacije i pozitivno se odražavaju na zdravlje ukućana. Postoji i verovanje da žuto cveće podstiče komunikaciju i razmenu energije sa okolinom.

Bela je simbol čistote, žuta podstiče intelekt i komunikativnost, međutim crvenu ružu, za razliku od nas, Kinezi doživljavaju kao cvet koji može da izazove sitničavost i narcisoidnost.

Ruža je simbol ljubavi, strasti i lepote. Ona je antički simbol boginje ljubavi, a prema jednom mitu, ruže su izrasle iz zemlje kad je Venera prvi put stala na kopno.

U staroj Grčkoj i Rimu često su bile ukras kurtizana, pa ih je zbog povezanosti s telesnom ljubavlju hrišćanstvo u početku odbacivalo.

Danas su uvažena sledeća značenja boja ruža:

Ruže u crvenim nijansama daruju se u znak ljubavi.

Žute su izraz veselja ili zadovoljstva, ali i ljubavi, neverstva i ljubomore.

Bele ruže simbolizuju duhovnu ljubav, čistotu i bezgrešnost.

Narandžaste označavaju žudnju i opčinjenost.

Ruže boje lavande simbolizuju ljubav na prvi pogled.

Ružičastim ružama tamnijih nijansi izražava se zahvalnost, dok se svetlijim nijansama ističe nežnost i brižnost osobe koja ih prima, te divljenje prema toj osobi.

Svetlijim tonovima ruža obično se izražava prijateljstvo.

Begonija – podstiče sklad, snagu i harmoniju, a plavi i ružičasti jorgovan deluje stimulativno na pisce i umetnike. Međutim, po starom kineskom verovanju cvetove jorgovana ne bi trebalo unositi u kuću.

Različak – podsticajno deluje na ljubavni život, porodične i poslovne odnose, ali i ukućanima pruža podršku drugih ljudi.

Maslačak – štiti ukućane od problema i dobro deluje na zdravlje.

Iris – naziv perunika dolazi od Peruna, staroslovenskog boga groma, odnosno njegove žene, boginje neba Perunike. Prema mitologiji, perunika raste na mestu gde je Perunova munja pogodila plodno tlo i tamo gde je duga dodirnula zemlju. Latinsko ime iris cvet je dobio po grčkoj boginji Iridi koja simbolizuje vezu između neba i zemlje, bogova i ljudi.

LJiljan – u staroj Grčkoj bio je posvećen vrhovnoj boginji Heri, kraljici neba, zaštitnici braka i potomstva. Mit kaže da su ljiljani nastali iz kapljica njenog mleka koje su pale na zemlju. Iako ih ima različitih boja, najomiljeniji je beli ljiljan. On je simbol uzvišenosti i čistote i veruje se da postoji još od početka ledenog doba. LJiljan je i rajski cvet – simbol beskrajne lepote, sreće, besmrtnosti i spasa.

Drvo smokve – simbol je izobilja, životnosti, mira, sklada muškog i ženskog principa.

Kamenje, šljunak i voda – smatraju se vrlo važnim elementima „blagotvornog dvorišta“. Kamenje i šljunak daju ukućanima snagu i jačaju ih. Kamenjar u dvorištu predstavlja planinu u malom i povećava unutrašnji mir ukućana, znanje, mudrost i stabilnost.

Stazice u dvorištu predstavljaju utaban put kroz život, drveće snagu i zaštitu u životu, a potok predstavlja uspeh i integritet. Što se detalja u dvorištu tiče, idealna građa za njih je tesano drvo u crvenkastim tonovima.

Veštačka jezerca bi trebalo da imaju prirodan oblik i ne smeju da budu na terenu koji je viši u odnosu na kuću. Obale bi trebalo da budu blage i zasađene cvećem. Obavezni su vodeni ljiljani i lotosi jer predstavljaju napredak, piše Najžena.

