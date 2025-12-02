Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KAKO SE PRAVILNO ZALIVAJU BILJKE TOKOM ZIME? Jedna greška može potpuno da ih uništi

Kako vreme postaje hladnije, a dani kraći sobne biljke usporavaju rast ili prelaze u stanje mirovanja. Kako se njihovi obrasci rasta menjaju, tako bi trebalo da se menjaju navike zalivanja.

1764686502_shutterstock_2281542907.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Šta treba da znate o zalivanju sobnih biljaka tokom zime?

Zalivajte ređe

Kako se rast usporava sa kraćim zimskim danima, biljkama je potrebno manje vode da bi se održale. Međutim, bolje je da ih zalivate temeljno, a ne u malim dozama. 

Redovno proveravajte vlažnost zemljišta

Čak i ako više volite da zalivate redovno biljke, važno je proveriti vlažnost zemljišta svake biljke pre zalivanja. Prekomerno zalivanje je verovatno najčešći uzrok problema sa sobnim biljkama, a rizik je još veći tokom zime.

Znakovi da biljci treba vode: površina zemljišta će izgledati bledo i suvo, saksija je znatno lakša kada je podignete nego kada je zemljište vlažno, a zemljište je suvo.

Obezbedite pravilnu drenažu

Ovo pravilo važi tokom cele godine, ali je još važnije imati na umu tokom ovog doba godine. Uverite se da sve saksije vaših sobnih biljaka imaju rupe za drenažu i da voda može slobodno da teče kroz zemlju.
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas