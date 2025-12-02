KAKO SE PRAVILNO ZALIVAJU BILJKE TOKOM ZIME? Jedna greška može potpuno da ih uništi

Kako vreme postaje hladnije, a dani kraći sobne biljke usporavaju rast ili prelaze u stanje mirovanja. Kako se njihovi obrasci rasta menjaju, tako bi trebalo da se menjaju navike zalivanja.

Šta treba da znate o zalivanju sobnih biljaka tokom zime?

Zalivajte ređe

Kako se rast usporava sa kraćim zimskim danima, biljkama je potrebno manje vode da bi se održale. Međutim, bolje je da ih zalivate temeljno, a ne u malim dozama.

Redovno proveravajte vlažnost zemljišta

Čak i ako više volite da zalivate redovno biljke, važno je proveriti vlažnost zemljišta svake biljke pre zalivanja. Prekomerno zalivanje je verovatno najčešći uzrok problema sa sobnim biljkama, a rizik je još veći tokom zime.

Znakovi da biljci treba vode: površina zemljišta će izgledati bledo i suvo, saksija je znatno lakša kada je podignete nego kada je zemljište vlažno, a zemljište je suvo.

Obezbedite pravilnu drenažu

Ovo pravilo važi tokom cele godine, ali je još važnije imati na umu tokom ovog doba godine. Uverite se da sve saksije vaših sobnih biljaka imaju rupe za drenažu i da voda može slobodno da teče kroz zemlju.

