NAJBOLJE BILJKE ZA DNEVNU SOBU I TRPEZARIJU: Dodajte prostoru novu dimenziju

Malo zelenila može transformisati prostor i udahnuti novi život sobi, ali nisu sve sobne biljke iste, a to znači da neće sve uspevati na bilo kom mestu.

Da biste izabrali biljku za određeno mesto u vašem domu, trebalo bi da imate na umu dve stvari: negu biljaka i estetiku vašeg doma. Srećom, postoji više nego dovoljno sorti sobnih biljaka koje odgovaraju svakom stilu stanovanja i dizajna.

Sobne biljke za dnevnu sobu i trpezariju

- Dnevna soba i trpezarija su vaš predah od spoljašnjosti, kao i vaš udoban prostor za saradnju sa prijateljima i porodicom. Pokažite svoju elegantnu stranu rajskom pticom ili gumenim drvetom Ili zabavnu stranu filodendronima, begonijama ili kaktusima i sukulentima - objašnjava Kristofer Sač, stručnjak za biljke za Real Simple.

Rajska ptica

Rajska ptica je privlačna i lako će dodati novu notu vašoj dnevnoj sobi. Postavite je pored prozora u dnevnoj sobi za najbolje rezultate. Jednostavno se održava, potrebno ju je zalivati samo jednom nedeljno da bi ostala bujna.

Zahtevi za svetlošću: Jaka indirektna sunčeva svetlost do punog sunca

Gumeno drvo (burgundija)

Gumeno drvo će dodati malo boje sa crvenim žilama skrivenim ispod listova.

Zahtevi za svetlošću: Jaka do umerena indirektna sunčeva svetlost

Filodendron

Filodendron je svetao i lep, i odličan je način da dodate boju svojoj dnevnoj sobi. Postavite ga blizu prozora i zalivajte jednom nedeljno.

Zahtevi za svetlošću: Jarka indirektna sunčeva svetlost

Begonija

Uključivanje begonije u vašu dnevnu sobu je jednostavan način da dodate malo boje sa njenim velikim crvenim i zelenim listovima i stabljikama. Begonija najbolje uspeva pored prozora

Zahtevi za svetlošću: Jarka indirektna sunčeva svetlost

Kaktusi ili sukulenti

Za smirujuću biljku koja zahteva malo održavanja, izaberite sukulent za dnevnu sobu. Potrebno mu je puno svetlosti, ali samo mesečno zalivanje. Sukulenti dolaze u velikom broju oblika i veličina, i možete pronaći onaj koji je savršen za skoro svaki kutak u vašoj dnevnoj sobi, piše Real Simple.