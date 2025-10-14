Oglas
· · Komentari: 0

AMAL KLUNI ODRŽALA JOŠ JEDNU MODNU LEKCIJU: Svi su zanemeli kada je zakoračila na crveni tepih! (FOTO)

Amal i Džordž Kluni plenili su na londonskoj premijeri njegovog novog filma

1760435745_profimedia-1044999396.jpg
Foto: Profimedia
Amal i Džordž Kluni ponovo su zablistali kao jedan od najglamuroznijih parova Holivuda. Na londonskoj premijeri njegovog novog filma, pojavili su se u besprekorno elegantnim izdanjima i odmah privukli pažnju fotografa i publike.

Posebno je oduševila Amal Kluni, koja je u raskošnoj roze haljini s detaljima od perja doslovno zasenila sve prisutne. NJihov dolazak na crveni tepih u Royal Festival Hallu ovog petka izazvao je pravu buru reakcija i potvrdio njihov status modnih i filmskih ikona.

Džordž Kluni je izgledao izuzetno otmeno u tamnoplavom smokingu, a Amal je nosila roze haljinu bez naramenica, ukrašenu upečatljivim rukavima od perja.

Reč je o kreaciji Tamare Ralf, čiji je donji deo bio sastavljen od resa od istog šljokičastog materijala. Ceo stajling zaokružila je elegantnom frizurom – širokim talasima prebačenim na jednu stranu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Džordž u predstojećem Netfliksovom filmu tumači lik filmske zvezde Džej Keli, dok Adam Sendler igra ulogu njegovog posvećenog menadžera Rona.

Zvezdanu glumačku postavu čine i dobitnici Oskara Lora Dern, Džim Brodbent, kao i Rajli Kio, Ajla Fišer, Bili Kradap i rediteljka Greta Gervig.

(Blic Žena)

