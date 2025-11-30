ANA IVANOVIĆ KAKVU NE VIĐAMO ČESTO: Pokazala kako se nosi čipka, a da izgleda glamurozno (FOTO)

Ana Ivanvović u izdanju koje spaja glamur i jednostavnost

Ana Ivanović je u poslednje vreme sve češće u Beogradu kod porodice, a uspeva da odvoji vreme i za izlaske po čemu je prestonica veoma popularna.

Nekadašnja najbolja teniserka sveta je objavila nekoliko fotografija iz noćnog provoda, a ne možemo da ne primetimo nešto drugačiji izgled od onog na koji smo navikli kada je Ana u pitanju, ali podjednako elegantan.

Ana je za večernju priliku odabrala crnu čipkastu bluzu sa bogatim vezom, koja otkriva suptilnu dozu kože, a celokupnom izgledu daju glamuroznu, ali i modernu notu. Uparila ju je sa elegantno krojenim crnim pantalonama visokog struka koje su dodatno naglasile njen vitak stas.

Kosu je pustila u mekim, blago talasastim pramenovima, a šminku je ostavila, kao i uvek, prirodnom sa fokusom na svež ten i diskrentno naglašenim očima.

Da li vam se dopada ekstravagantnija Ana?

