Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ANA IVANOVIĆ KAKVU NE VIĐAMO ČESTO: Pokazala kako se nosi čipka, a da izgleda glamurozno (FOTO)

Ana Ivanvović u izdanju koje spaja glamur i jednostavnost

1764494626_a9572e8aaef613f47b539e361cc44a9bea9ddb68.jpg
Foto: profimedia
Oglas

Ana Ivanović je u poslednje vreme sve češće u Beogradu kod porodice, a uspeva da odvoji vreme i za izlaske po čemu je prestonica veoma popularna. 

Nekadašnja najbolja teniserka sveta je objavila nekoliko fotografija iz noćnog provoda, a ne možemo da ne primetimo nešto drugačiji izgled od onog na koji smo navikli kada je Ana u pitanju, ali podjednako elegantan. 

Ana je za večernju priliku odabrala crnu čipkastu bluzu sa bogatim vezom, koja otkriva suptilnu dozu kože, a celokupnom izgledu daju glamuroznu, ali i modernu notu. Uparila ju je sa elegantno krojenim crnim pantalonama visokog struka koje su dodatno naglasile njen vitak stas. 

Kosu je pustila u mekim, blago talasastim pramenovima, a šminku je ostavila, kao i uvek, prirodnom sa fokusom na svež ten i diskrentno naglašenim očima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Da li vam se dopada ekstravagantnija Ana?

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas