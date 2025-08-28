Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

HALJINA KOJA JE OSVOJILA SVET: Nakon što se Tejlor Svift u njoj verila, rasprodaje se munjevitom brzinom (FOTO)

Dok svi pričaju o jedinstvenom vereničkom prstenu, u centru pažnje našla se i haljina koju je Tejlor Svift nosila tokom prosidbe.

1756363116_1749559453_6b77fcab913be5b15bbefe9eda4ed0c372c44a8d.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Tejlor Svift i Trevis Kelsi potvrdili su da su se verili. Vest su objavili na Instagramu podelivši fotografije iz raskošnog vrta u kom je zvezda američkog fudbala postavila ključno pitanje. Dok svi pričaju o jedinstvenom vereničkom prstenu, u centru pažnje našla se i haljina koju je pevačica nosila.

Prema pisanju Page Sixa, njen briljantni prsten starog reza delo je dizajnerke "Kindred Lubeck iz Artifex Fin Jewelry-a", dok je haljina brenda "Polo Ralph Lauren", koju je nosila na ovaj poseban dan, još uvek dostupna za kupovinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Haljina koja je osvojila internet

Reč je o prugastoj haljini od mešavine svile, koja je, očekivano, postala apsolutni hit. Iako se već munjevito rasprodaje na američkoj stranici brenda i pojedine veličine više nisu dostupne, još uvek može da se pronađe na evropskoj stranici "Ralph Laurena", ali i kod nekoliko trgovaca.

Modno usklađen par

Vereni par pokazao je i modnu usklađenost, budući da je i Kelsi za ovu posebnu priliku odabrao polo majicu s potpisom "Ralpha Laurena". Svift je svoj izgled upotpunila omiljenim detaljima: "Panthère de Cartier" satom optočenim dijamantima vrednim 32.000 dolara, braon sandalama "Louis Vuitton" i TNT narukvicom prijateljstva brenda "Wove", koju joj je Kelsi poklonio za Božić.

Misterija ruža za usne

Iako nije potvrđeno koji je ruž nosila, obožavatelji su primetili da nijansa neverovatno podseća na "Nars Morroco" ruž, toplu nijansu za koju je njena šminkerka Lori Tark ranije potvrdila da ju je pevačica već nosila.

Nagađa se da je Svift nosila isti ruž i prilikom najave svog novog albuma "The Life of a Showgirl" u Kelsijevom podkastu "New Heights". Čini se da će pevačica prepoznatljivu narandžastu boju albuma uskoro zameniti venčanom belinom.

(Index.hr)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas