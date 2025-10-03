Oglas
KADA SI ĆERKA MONIKE BELUČI LOGIČNO JE DA SI - BOGINJA: Deva Kasel na Diorovoj reviji bacila senku na najveće zvezde Holivuda

U jednostavnom, ali vrlo efektnom stajlingu, s retro frizurom u stilu Odri Hepbern i širokim osmehom, italijansko-francuska lepotica sve je ostavila bez daha na Diorovoj reviji.

1759479806_profimedia-1042460214.jpg
Foto: Profimedia
Na Nedelji mode u Parizu Džonatan Anderson je predstavio svoju prvu žensku kolekciju za Dior i okupio veliki broj poznatih imena, a pored Brižit Makron, Džonija Depa i Dženifer Lorens, tu se našla manekenka i glumica Deva Kasel.

Ćerka Monike Beluči i Vensana Kasela je ambasadorka Diora i redovna je na revijama francuske kuće, pa je i ovog puta bila jedna od najzapaženijih.

Deva je, kako red nalaže, nosila Dior, a njen autfit je otelotvorenje Andersonove vizije budućnosti slavnog brenda – spoj starih elemenata, bunta i romantike.

Manekenka je stigla u dubokim pantalonama ravnih nogavica i kropovanoj, drapiranoj bluzi zavorenoj oko vrata i rukava srednje dužine.

Uz to je kombinovala bledoroze ručnu torbicu i sandale, čime je postigla fenomenalan kontrast.

Karijera ćerke Monike Beluči

Deva Kasel godinama gradi karijeru u modelingu, a prvi put je prošetala pistom 2021, na reviji italijanske modne kuće Dolce & Gabbana, da bi se kasnije iste godine pojavila na naslovnoj strani italijanskog izdanja magazina Vogue sa svojom majkom Monikom Beluči.

Prethodno je 2020. bila deo kampanje za parfem Dolce & Gabbana Shine i pozirala za naslovnicu časopisa Elle, a proteklih godina je bila obavezna gošća na velikim modnim događajima u Evropi.

Uz to se bavi i glumom, a debitovala je 2023. u indi filmu "Lepo leto", nakon čega je igrala u "Netfliksovoj" seriji "Leopard" 2025.

(Glossy)

