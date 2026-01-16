Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KEJT MIDLTON OBJASNILA KAKO SE NOSI CRVENO ODELO: Izgleda moćno i elegantno, a osmeh ne skida (FOTO)

U raskošnom ambijentu, Kejt Midlton još jednom potvrđuje zašto se njen stil smatra merilom savremene kraljevske elegancije.

1768549629_profimedia-1066351640.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Kejt nije skidala osmeh sa lica dok je dočekivala engleske „Crvene ruže“ u Vindzorskom zamku kako bi proslavili njihov trijumf na Svetskom prvenstvu u ragbiju prošle jeseni.

Odlučivši se za monohromatsko crveno odelo, princeza od Velsa bira snažnu, ali prefinjenu estetiku koja spaja autoritet i ženstvenost. Strukirani sako sa precizno krojenim linijama naglašava siluetu, dok pantalone ravnog kroja unose dozu moderne lakoće i nenametljive sofisticiranosti. Crvena boja, simbol samopouzdanja i snage, dodatno dolazi do izražaja zahvaljujući minimalističkom pristupu aksesoarima.

Prirodna šminka i meki talasi u kosi zaokružuju izgled koji je istovremeno formalan i pristupačan. 

Tokom prijema, Kejt je rekla da i sama igra ragbi kod kuće sa decom,  ističući da "ne bi htela da je Džordž obori" jer je 12-godišnjakinj postao veoma jak.


 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas