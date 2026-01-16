KEJT MIDLTON OBJASNILA KAKO SE NOSI CRVENO ODELO: Izgleda moćno i elegantno, a osmeh ne skida (FOTO)

U raskošnom ambijentu, Kejt Midlton još jednom potvrđuje zašto se njen stil smatra merilom savremene kraljevske elegancije.

Kejt nije skidala osmeh sa lica dok je dočekivala engleske „Crvene ruže“ u Vindzorskom zamku kako bi proslavili njihov trijumf na Svetskom prvenstvu u ragbiju prošle jeseni.

Odlučivši se za monohromatsko crveno odelo, princeza od Velsa bira snažnu, ali prefinjenu estetiku koja spaja autoritet i ženstvenost. Strukirani sako sa precizno krojenim linijama naglašava siluetu, dok pantalone ravnog kroja unose dozu moderne lakoće i nenametljive sofisticiranosti. Crvena boja, simbol samopouzdanja i snage, dodatno dolazi do izražaja zahvaljujući minimalističkom pristupu aksesoarima.

Prirodna šminka i meki talasi u kosi zaokružuju izgled koji je istovremeno formalan i pristupačan.

Tokom prijema, Kejt je rekla da i sama igra ragbi kod kuće sa decom, ističući da "ne bi htela da je Džordž obori" jer je 12-godišnjakinj postao veoma jak.







