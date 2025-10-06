Oglas
MELANIJA TRAMP U KOMBINACIJI KAKVU DO SAD NISMO VIDELI: Prva dama se inspirisala glumicom iz kultnog filma! (FOTO)

Melanija Tramp posetila je pomorsku stanicu u Virdžiniji i ponovo bila u centru pažnje zbog autifta koji je odabrala baš za ovu priliku.

1759738631_profimedia-1043690268.jpg
Foto: Profimedia
Da Melanija Tramp ne mora uvek da bude elegantna i glamurozna, već smo se nekoliko puta uverili, međutim, ovog puta je doslovno zasenila sve ležernijim modnim odabirom.

Iako su "njen teren" uglavnom haljine i odela, prva dama Amerike je ipak pokazala da je nepobediva na svakom modnom polju.

Foto: Profimedia

Za posetu pomorskoj stanici u Virdžiniji, Melanija je odabrala bomber kožnu jaknu koju je uklopila sa belom košuljom i tamnijim farmerkama. To ne bi bilo to bez efektnog kačketa na kom je pisalo USA, a cela njena kombinacija je podsećala na jednu scenu iz filma.

Ako se sećate Keli Mekgilis iz filma "Top Gan", videćete da je slično i ona bila odevena, pa je možda Melanija baš kod nje pronašla inspiraciju.

 

Na ovom događaju njoj se pridružio i Donald Tramp, ali ipak, sva pažnja je bila usmerena ka njoj, bar kad je ovaj modni momenat cele priče u pitanju.

(Super žena)

