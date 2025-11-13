ROZE HALJINA KRALJICE LETICIJE JE PRELEPA, ALI KAPUT JE SAVRŠENSTVO: Ovako sjajan ženstveni komad dugo nismo videli!

Španski kralj Felipe VI i kraljica Leticija u državnoj su poseti Kini gde su obišli više lokacija, a drugi dan su se videli su se s kineskim predsednikom Sin Đi Pingom i njegovom suprugom.

Za ovu priliku kraljica Leticija obukla je kaput koji je izazvao pravo oduševljenje kod njenih obožavatelja.

Reč je o kaputu modne kuće Karolina Herera koji je bio deo njihove "ready to wear" kolekcije za jesen /zimu 2024. godine.

Foto: Profimedia

Reč je o dugom kaputu napravljenom od sive vune koji se u struku veže kaišem. Ono što ovaj kaput A-kroja čini posebnim i daje mu utisak luksuza i romantike je cvetni dezen koji ga krasi. Veliki ružičasti cvetovi unose živost u inače neutralnu osnovu kaputa i čine ga statement komadom koji ne prolazi neprimećeno.

Kraljica je uz kaput nosila ružičasti šal i slingback cipele u nežnoj pastelno-ružičastoj nijansi.

Foto: Profimedia

Cipele su elegantne, s tek nekoliko centimetara visokom potpeticom.

Ispod kaputa Leticija je nosila elegantnu svetlo roze haljinu dugih rukava. Haljina u gornjem delu prati liniju tela dok se donji deo blago širi i seže do ispod kolena.

