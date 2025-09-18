Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DA LI VAS VAŠ PAS VOLI? Evo signala koji otkrivaju NEODOLJIVU PRIVRŽENOST

Psi svoju ljubav pokazuju na hiljadu malih načina – od pogleda i dodira, do radosnog skakanja i mašućeg repa. A ako obratite pažnju na ove signale, shvatićete jednu jednostavnu istinu: za svog psa vi ste ceo svet

1758200004_f4099265ec9521b92db6c62497b794efc20efdcb.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Kada vas pas posmatra mirnim i dugim pogledom, to nije obično gledanje. To je znak da vam veruje i da oseća sigurnost u vašem prisustvu. U tim trenucima u njegovom mozgu oslobađa se „hormon ljubavi“ – oksitocin, isti onaj koji povezuje majku i dete. 

 

Dodir kao poruka

Pas koji se nasloni na vaše noge ili rame, šalje jasnu poruku: „Ti si moja sigurnost.“ U trenucima stresa, ovaj gest je način da zatraži zaštitu, ali u svim drugim prilikama to je znak dubokog poverenja. 

 

Blizina u snu

Iako ima svoj krevetić, mnogi psi insistiraju da spavaju što bliže vlasniku. Čak i kada se smeste pored vrata vaše sobe, to je dokaz njihove odanosti. Pas tako pokazuje da vas vidi kao člana svog „čopora“ i da u snu želi da vas čuva.

 

Miris kao najdraža uspomena

Ako vam pas ukrade čarapu ili cipelu, ne radi to iz nestašluka već zato što mu prija vaš miris. To je njegov način da oseti vašu blizinu i kada niste u kući.

 

NJuškanje i dodiri

Pas koji vas dodiruje njuškom, gura glavom ili traži maženje, šalje signal bliskosti. To nije samo potreba za pažnjom, već i način da vam pokaže koliko mu značite. 

 

Poklon od srca – njegova igračka

Kada vam pas donese svoju omiljenu lopticu ili žvakalicu, on vam nudi nešto što mu je najdraže. To je više od poziva na igru – to je izraz velikog poverenja i ljubavi. 

 

Osmeh psa 

Neki psi umeju da „razvuku“ usne u pravi mali osmeh. Uz opuštenu njušku i sjaj u očima, to je znak da je srećan u vašem društvu. Ako mu uzvratite toplim glasom i nežnim dodirom, vaša veza će postati još jača. 

 

Rep govori više od reči

Svi znaju da je mahanje repom znak radosti. Ali zanimljivo je da psi češće mašu repom udesno kada pozdravljaju osobu koju vole. To je njihova iskrena reakcija na susret sa dragim bićem.

 

Jezik ušiju 

Kada su uši psa opuštene i mekane, to je znak da se oseća sigurno i udobno. To je idealan trenutak za igru ili nežno maženje, jer vam jasno pokazuje da uživa u vašem prisustvu. 

 

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas